Renault Kadjar SUV: Der Gipfelstürmer

Bei Renault geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Renault Kadjar SUV als Benziner vor. Dank seiner bärenstarken Leistung von satten 163 PS schwebt das 1,84 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich über alle Unebenheiten. Sechs Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Von der Seite betrachtet, verbreitet das 4,45m lange SUV aufgrund seiner sanft nach hinten abfallenden Dachlinie einen Hauch von Sportlichkeit und Dynamik. Vorne verraten Motorhaube, Kühlergrill und LED-Scheinwerferoptik als Gesicht mit freundlichem, aber nichtsdestotrotz überlegenem Lächeln, dass dahinter eine Menge kraftvoller Pferde nur darauf warten, losgelassen zu werden, um alle vier Räder via Allrad auf einmal in Bewegung zu setzen. Und in der Tat löst ein beherzter Tritt aufs Gaspedal einen vehementen Vorwärtsdrang aus, der einen in die Sitze presst. Auf den ersten Blick hätte man das dem auf auto.de angebotenen SUV das gar nicht zugetraut. Immerhin 1,84 Tonnen Leergewicht wollen auf die Sprünge gebracht werden. Fazit: Der Renault Kadjar verfügt über reichlich Leistung, was bei seinem Aggregat kein Wunder ist.

Wieviel Leistung hat das Renault Kadjar SUV?

Ein leistungsgerechter Motor treibt den Franzosen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,2 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Das SUV-Modell bietet bis zu 163 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Renault Kadjar immerhin schon mit 110 PS an den Start. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Kadjar in 11,9 beziehungsweise 9,2 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Der Antrieb macht ihn maximal 205 km/h schnell. Der Motor hat 205 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1750 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 320 Newtonmeter Drehmoment an. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf 6,2 Liter Benzin bzw. 6,2 Liter Benzin ein.

Wie bequem reist man im Renault Kadjar SUV?

Ab Werk besitzen die Kadjar-Modelle eine Servolenkung, einen USB-Anschluss, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, eine Bluetooth-Schnittstelle und eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Mit 4,45 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 472 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.478 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,84 Tonnen schweren Franzose durchaus flott. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Sechsgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Kadjar SUV aus. Optional zum Frontantrieb ist der Franzose außerdem mit 4x4-Allrad erhältlich.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Renault Kadjar SUV?

Die Ausstattung des Kadjar im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurwechselassistent und Spurhalteassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Renault Kadjar SUV als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo kann man den Renault Kadjar SUV günstig kaufen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Renault Kadjar SUV interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Renault per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Preisvergleich: Renault Kadjar SUV günstig finanziert, geleast oder gekauft

Das Renault Kadjar SUV für nur 17.748 €

Unser erstes Angebot des Renault Kadjar SUV hat einen Kaufpreis von 17.748 €. Sie sparen 600 € bei einem Listenpreis von 18.348 €. Das sind satte 3 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Renault Kadjar SUV: Günstige Alternativen mit 900 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Renault Kadjar SUV können wir für 24.348 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 900 € zum Marktpreis von 25.248 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 4 %. Ein Leasing für den Renault ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim Renault Kadjar SUV bis zu 600 € sparen

Dieses Renault Kadjar SUV ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 15.448 €. Man spart beachtliche 600 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Renault Kadjar SUV

Das Renault Kadjar SUV wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Kadjar zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.