Warum es sich lohnt einen Renault Megane zu kaufen

Durch seinen unverkennbaren Stil und dank seiner Präsenz gehört der Renault Megane zu jenen Limousinen, die sich deutlich von den anderen seiner Fahrzeugklasse unterscheidet. Der Megane ist außergewöhnlich. Das dynamische Handling erzeugt eine Performance, die den Megane zu einer überzeugenden Kaufoption machen, insbesondere die Automatik gefällt vielen Kunden. Die Benziner und die Diesel machen den Renault Megane zu einem atemberaubendes Fahrerlebnis.

Viel Platz und ein ansprechendes, dynamisches Auftreten - das ist der Renault Megane Kombi. Auch Fahrkomfort und Sicherheit werden beim Kombi mindestens so groß geschrieben wie der Stauraum, den der Megane anzubieten hat, ganz gleich ob für die Insassen oder das Gepäck im Kofferraum. Die Verarbeitung ist auf überzeugenden Niveau und die genutzten Material zeugen von guter Qualität. Die Motoren überzeugen durch Leistung und Laufruhe und machen auch längere Strecken zu einer angenehmen Fahrt. Das die gut arbeitende Automatik daran ihren Teil trägt, muss schon fast nicht mehr erwähnt werden.

Der Renault Megane mag als Kombi oder Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Der Renault Megane Coupé ist über jeden Zweifel erhaben, denn der Megane ist ein spezielles Auto. Mit seiner abfallenden Front und dem markanten Heckdesign hat sich der Renault Megane Coupéschnell in die Herzen der Enthusiasten gespielt. Die Anleihen zu früheren Coupés von Renault sind gut gelungen. Dennoch bewahrt sich die aktuelle Baureihe eine eigenständige Identität. Ob als Benziner oder Diesel, klassische Automatik oder manuell, dieser Sportler von Renault ist zweifellos eine Überlegung wert.

Der Renault Megane ist als Cabrio verfügbar. Für Fahrer, die es besonders im Sommer sportlich und luftig mögen, sind Cabrios wie der Renault Megane die richtige Wahl. Die Autos, die im Englischen auch als Convertible bezeichnet werden, verfügen über ein faltbares Verdeck, das sich in Sekundenschnelle einfahren lässt und so Fahrspaß unter freiem Himmel ermöglicht. Früher waren Cabrios meistens mit einem Stoffdach ausgestattet. Nachdem zwischenzeitlich der Trend zum Metalldach ging, kehren in letzter Zeit einige Hersteller zum traditionellen Softtop zurück. Die meisten Cabrio-Modelle lassen sich dem sportlichen Lifestyle-Segment zuordnen und sind sowohl mit klassische Automatik als auch mit manuell erhältlich. Da Cabriolets häufig nur als Sommer- bzw. Zweitwagen genutzt werden, ist die Nachfrage nach Gebrauchtwagen relativ groß. Aber auch das Angebot an Neuwagen ist nicht zu vernachlässigen.

Die vielen Vorteile des Renault Megane

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 64 PS in der Basismotorisierung und 279 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 2-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 255 Stundenkilometern. Bei auto.de finden Sie die beste Auswahl an Renault Megane, ganz egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder top gepflegten Gebrauchtwagen. Der Kauf lohnt sich.