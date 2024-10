Der Renault Megane: Zuverlässig mit umfangreicher Austattung

Die Renault Megane Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem praktischem Nutzen. Das markante Design setzt sich gelungen in Szene und verleiht dem Renault eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die Renault-typische gute Verarbeitung sowie die sparsamen aber durchzugsstarken Motoren, als Benziner und Diesel, und die gute Ausstattung (wie etwa die butterweiche Automatik ) machen den Megane zu einem begehrten und gefragten Allrounder.

Eine gesunde Mischung aus Nutzen und Sportlichkeit bieten Kombis wie der Renault Megane. Er vereint ein großzügiges Raumangebot mit sportlich eleganter Form und ansprechender Ausstattung. Grundsätzlich sind Kombis wie der Megane durch ihre Vielseitigkeit ein gutes Angebot für jedermann. Weitere Vorteile des Renault finden sich im Bereich Sicherheit und Komfort des Kombi. Darüber hinaus gibt es beim Renault Megane verschieden starke Motoren mit Frontantrieb oder wahlweise je nach Ausstattung auch mit Allrad. Oft fällt die Kaufentscheidung auf einen Renault Megane auch aufgrund seiner nachgewiesenen Wertstabilität.

Der Renault Megane mag als Kombi oder Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Die Konstrukteure des Renault Megane verfolgten intensiv den Gedanken der Exklusivität, als es um die Frage der äußeren Erscheinung dieses Coupé ging. Der Megane will auf der Straße gesehen werden, was ihm bei seiner unwiderstehlichen, optischen Eleganz mehr als genug gelingt. Der durchzugsstarke Motor (Kunden können sich für einen Benziner oder einen Diesel entschieden) ist eine akustische Wohltat. Er setzt eine Kraft, zu die ihm die 279 PS-Maschine befähigt, ungezügelt auf die Straße, wenn er denn soll. Aber auch beim saften Dahingleiten erweißt sich der Megane als wahrer Gentleman alter Schule. Besonders die Automatik ist in diesem Zusammenhang lobend zu erwähnen.

Der Renault Megane ist als Cabrio verfügbar. Der Renault Megane Cabrio: Kein anderes Fahrzeug bietet mehr grenzenlose Freiheit und offenes Fahrvergnügen in Vollendung wie der Megane. Die sportliche Figur, die markante Seitenlinie machen den offenen Blickfang zu einem Hightlight im Angebot des Herstellers. Der Motor des Audi A5 verfügt über reichlich Agilität und Dynamik und der satte Sound ist eine Wohltat für die Ohren. Die gut arbeitende Automatik ist ein weiterer Pluspunkt beim Fahrverhalten. Die knackig schaltende manuelle Handschaltung ist auch eine attraktive Option.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Renault Megane

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 64 PS in der Basismotorisierung und 279 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 2-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 255 km/h. Bei auto.de finden Sie die beste Auswahl an Renault Megane, ganz egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder top gepflegten Gebrauchtwagen. Der Kauf lohnt sich.