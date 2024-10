Renault Twingo Limousine: Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet die Renault Twingo Limousine ausgewogenen Langstreckenkomfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Vierzehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Als gefragten Kandidaten bezeichnet Renault den Twingo. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-Renault schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm fraglos gelingt. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem digital sein wird. Von außen ist der Renault geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: Scheinwefer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit modener Licht-Technik.

Welche Leistungsdaten liefert die Renault Twingo Limousine?

Ein robuster Motor treibt den Franzosen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 0,9 Liter Hubraum und Dreizylinder mit an Bord. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 58 PS beziehungsweise bis zu 133 PS. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 16 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Dabei wird er bis zu 201 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 150 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 91 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 200 Newtonmeter haben. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 4 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 5,9 Litern auf 100 Kilometern rechnen.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Renault Twingo Limousine?

Serienmäßig mit an Bord sind ein USB-Anschluss, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Bluetooth-Schnittstelle sowie eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Die Platzverhältnisse im Twingo sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 165 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 980 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 3,7 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,93 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Renault Twingo vollkommen in Ordnung. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der fünf Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Renault vor allem als Limousine aus. In Verbindung mit der Fünf-Stufen-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb der Twingo Limousine aus. Renault schwört beim Twingo auf den Heckantrieb. Es sind auch andere Antriebsarten für den Twingo verfügbar.

Was gibt es beim Renault Twingo Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Umso größer trumpft der Franzose dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Darüber hinaus sollen 4 Airbags dabei helfen, die künftig strengeren Vorgaben beim Euro-NCAP-Crashtest eine gute Wertung zu erreichen. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Renault Twingo Limousine mit ein.

Wo kann man den Renault Twingo Limousine günstig kaufen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Renault Twingo kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Twingo finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Renault Twingo Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Preisvergleich: Renault Twingo Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Die Renault Twingo Limousine für nur 15.248 €

Unser erstes Angebot der Renault Twingo Limousine hat einen Kaufpreis von 15.248 €. Sie sparen 4.700 € bei einem Listenpreis von 19.948 €. Das sind satte 24 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Für Sie können wir die Renault Twingo Limousine mit 109 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 3.000 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot der Renault Twingo Limousine für 14.748 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Renault Twingo auch für 14.748 € anbieten, statt bisher für 15.348 €. Der Preisnachlass von 600 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Twingo kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Renault Twingo zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Renault Twingo Limousine: Bei uns für nur 11.748 € als echtes Schnäppchen zu haben

Momentan bieten wir den Renault Twingo auch für 11.748 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 501 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 12.249 € liegt. Bei 4 % Ersparnis kann man mit dem Renault ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der Twingo entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Renault Twingo Limousine zu

Die Renault Twingo Limousine wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Twingo zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.