Der Skoda Citigo g-tec bringt einen gekonnt vorwärts

Kein anderes Modell im Skoda-Programm verkauft sich besser als der Skoda Citigo g-tec. Seit dem Marktstart der aktuellen Generation im Jahr 2011 fanden viele Kunden Gefallen an dem 3,56 Meter kleine Volkswagen-Tochter. Neben einer schicken Front des Kleinwagen gibt es nun mehr Komfort und viel mehr Möglichkeiten zur optischen Individualisierung. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2011 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Um mit dem Vorturteil der langweiligen Optik zu brechen, blickt beim Skoda Citigo eine stark modellierte Frontpartie mit Kühlergrill und flankierenden Nebelscheinwerferöffnungen auf den Asphalt. Die Frontschürze mit markant angeschnittenen Scheinwerfern verleiht dem Tschechen zusätzlich eine sportliche Note. Auch die Seitenlinie des als Viertürer angebotenen Wagens wird betont von konturierten Radhäusern. Vor allem die hinteren blähen sich muskulös aus dem Blech auf. Überhaupt ist die Heckansicht der breiten, die Rückleuchten verbindenden Blende sowie der auffällig geformten Stoßfänger die sportliche Visitenkarte des Modells. Vor allem in der zweifarbigen Lackierung der höheren Ausstattungslinien ergibt sich insgesamt eine sehr kompakte Erscheinung. Cockpit und Bedienung wirken für einen Kleinwagen im Allgemeinen und für einen Citigo im Speziellen ansprechend, nüchtern und sachlich. Statt überdimensionierter Panels oder Displays gibt es ein Kombiinstrument im klassischen Rundtuben-Look mit digitalen Anzeigen für Antriebsart und Tempo sowie ein mittiger Multiinformations-Bildschirm, auf dem per Lenkradtasten alle relevanten Bord- und Fahrinformationen abgerufen werden können.

Wieviel Technik bietet der Skoda Citigo g-tec?

Ein Dreizylinder treibt den Tschechen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Die Leistung der Topmotorisierung kann auf 75 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Der angenehm ruhig agierende Motor beschleunigt den Wagen in 16,7 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Die Spitze liegt mit 173 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 160 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 90 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 3000 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 95 Newtonmeter haben. Der Skoda Citigo g-tec fährt mit Erdgas (CNG) - der Verbrauch liegt im Schnitt bei 2,9 kg auf 100 Kilometern. Daraus folgt ein CO2-Ausstoß von 82 g auf hundert Kilometern.

Welche Ausstattung besitzt der Skoda Citigo g-tec?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Viertürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Lenkradheizung, Zentralverriegelung, Sitzheizung und Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Skoda Citigo ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Die Platzverhältnisse im Citigo sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 213 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 959 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen sind bei den übersichtlichen Abmessungen des 3,56 Meter kurzen Kleinwagens nicht wirklich nötig. Auf der Straße zeigt sich der mit Gas befeuerte Motor ansprechend und macht den 1,65 Tonnen schweren Tscheche durchaus flott. Der Motor arbeitet mit einer Fünfgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Der Skoda erfreut außerdem mit einer Fünf-Stufen-DSG-Automatik. Der Skoda Citigo wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Skoda Citigo g-tec aus?

Umso größer trumpft der Tscheche dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Darüber hinaus sollen 4 Airbags dabei helfen, die künftig strengeren Vorgaben beim Euro-NCAP-Crashtest eine gute Wertung erfolgreich einzuhalten. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Skoda Citigo g-tec mit ein.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Skoda Citigo g-tec?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Skoda Citigo g-tec interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Skoda per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Wer sich für den Skoda Citigo g-tec interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Jetzt unschlagbar günstig Skoda Citigo g-tec fahren!

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Citigo kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Skoda Citigo zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der Skoda Citigo g-tec überzeugt auf ganzer Linie. Der Kleinwagen trägt deutlich sportlichere Formen und Proportionen, bietet konkurrenzlose Sicherheit ab Werk und der verbesserte macht jetzt sogar richtig Spaß.