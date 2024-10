Skoda Citigo Limousine: Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die Skoda Citigo Limousine viel Komfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Die Erfolgsgeschichte der Skoda Citigo Limousine beginnt im Jahr 2011. Derzeit sieht man die Citigo Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer Skoda Citigo Limousine auf ihnen fahren würden. Denn die Ansicht, dass das Konzept der Tschechen andere, aktuelle und konkurrierennde Modelle alt aussehen lässt, teilen Viele. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Die Limousine streckt sich auf 3,56 Meter und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Viertürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Tschechen extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Der 1,0-Liter-Dreizylinder steuert genügend Power bei. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 60 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 75 PS in der Topmotorisierung. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 16,7 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 173 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Hinzu kommen mindestens 90 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 3000 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 95 Newtonmeter haben. Den Normwert von maximal 4,7 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Dreizylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Skoda Citigo Limousine?

Ab Werk besitzen die Citigo-Modelle eine Servolenkung, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung und Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Mit 3,56 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 213 Litern üppig bemessen. Bis zu 959 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,43 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Skoda Citigo vollkommen in Ordnung. Der Motor arbeitet mit einer Fünfgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Fünf-Stufen-DSG-Automatik ausgeliefert. Die Kraft der Citigo Limousine wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Bringt Sie ein Skoda Citigo Limousine sicher von A nach B?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Skoda Citigo Limousine macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wie einfach kann man eine Skoda Citigo Limousine im Internet kaufen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing der Skoda Citigo Limousine interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Skoda per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Preisvergleich: Skoda Citigo Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Die Skoda Citigo Limousine für nur 15.689 €

Unser erstes Angebot der Skoda Citigo Limousine hat einen Kaufpreis von 15.689 €. Sie sparen 1.200 € bei einem Listenpreis von 16.889 €. Das sind satte 7 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot für den Skoda Citigo: 7.749 €

Unser zweites Angebot der Skoda Citigo Limousine können wir für 7.749 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 500 € zum Marktpreis von 8.249 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 6 %. Ein Leasing für den Skoda ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Zur Zeit bieten wir den Skoda Citigo auch für 14.249 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Citigo entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist die Skoda Citigo Limousine nicht zu haben

Die Skoda Citigo Limousine ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört die Skoda Citigo Limousine nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.