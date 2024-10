Hyundai i20 Limousine: Auftritt des schönen Koreaners

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet die Hyundai i20 Limousine viel Reisekomfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Der Siegeszug der Hyundai i20 Limousine beginnt im Jahr 2012. Derzeit sieht man die koreanische Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer Hyundai i20 Limousine auf ihnen fahren würden. Denn die Ansicht, dass das Konzept der Koreaner andere, aktuelle und konkurrierennde Modelle alt aussehen lässt, teilen Viele. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Auf 4,07 Meter streckt sich die Limousine und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Koreaner extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Was sind die technischen Daten der Hyundai i20 Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der i20 mit einem 1,0-Liter-Motor. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 75 PS beziehungsweise bis zu 120 PS. Und mit 16 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Koreaner zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 1,4-Liter-Motor auf Touren und in 10,2 Sekunden auf Tempo 100. Der Antrieb macht ihn maximal 190 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 121 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 240 Newtonmeter haben. Die guten Fahrleistungen korrespondieren dabei keineswegs mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 4 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 6,4 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort der Hyundai i20 Limousine?

Fahrtechnisch kann der Koreaner sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen der Hyundai i20 Limousine Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Hyundai eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 295 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,07 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.060 Liter Stauraum. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,73 Tonnen schweren Koreaner durchaus flott. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Hyundai vor allem als Limousine aus. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Vier-Stufen-Automatik ausgeliefert. Der Hyundai i20 wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Hyundai i20 Limousine?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Hyundai i20 Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Hyundai i20 Limousine?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Hyundai bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Preisvergleich: Hyundai i20 Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Die Hyundai i20 Limousine für nur 20.448 €

Wer sich für die Hyundai i20 Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 20.448 € spart man 6.152 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 26.600 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 23 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den i20 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 4.000 €, einer Rate von 154 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Hyundai i20 Limousine: Günstige Alternativen mit 5.283 € Ersparnis

Unser zweites Angebot der Hyundai i20 Limousine können wir für 20.448 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 5.283 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 25.731 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 21 %. Ein Leasing für den Hyundai ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den i20 mit 162 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 4.000 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Hyundai i20 Limousine: Bei uns für lediglich 18.248 € besonders günstig

Derzeit bieten wir den Hyundai i20 auch für 18.248 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 6.471 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 24.719 € liegt. Bei 26 % Ersparnis kann man den schicken Koreaner sehr günstig erstehen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der i20 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 127 € vor und eine Anzahlung von 3.600 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Hyundai i20 Limousine fahren!

Die Hyundai i20 Limousine wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den i20 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.