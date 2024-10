Der Hyundai i20 Active bringt einen gekonnt vorwärts

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Hyundai i20 Active viel Komfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Im Jahr 2012 verlässt der Hyundai erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Derzeit sieht man der i20 Active oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang eines Hyundai i20 Active auf ihnen fahren würden. Denn, dass das Konzept der Koreaner andere aktuelle Modelle der Mitbewerber alt aussehen lässt, ist eine Einschätzung, die Viele teilen. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Auf 4 Meter streckt sich die Limousine und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Koreaner extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Kann der mit Benzin befeuerte Hyundai i20 Active mit Leistung beeindrucken?

Der 1,4-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,0-Liter-Dreizylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Hyundai i20 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 75 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 120 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 101 PS. Und mit 16 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Koreaner zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Hyundai für den i20 zu bieten hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 1,4-Liter-Motor auf Touren und in 10,2 Sekunden auf Tempo 100. Die Spitze liegt mit 190 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 158 km/h möglich. Drehmoment wird reichlich geboten: 121 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4200 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 240 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4200 U/min. Limousinen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Hyundai für den Motor einen kombinierten Verbrauch von bis zu 6,4 Litern an.

Wie komfortabel ist man im Hyundai i20 Active unterwegs?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Servolenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der i20 damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr flotte Richtungswechsel wegsteckt. Der Hyundai hat neben einem USB-Anschluss, einer Zentralverriegelung mit Fernbedienung und einer Bluetooth-Schnittstelle auch noch vieles mehr an Bord. Für das Gepäck gibt es 295 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.060 Liter werden. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,73 Tonnen schweren Koreaner durchaus flott. Wenn verfügbar, überträgt der i20 seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Vier-Stufen-Automatik ausgeliefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des i20 Active aus.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Hyundai i20 Active?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Hyundai i20 Active macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo kann man den Hyundai i20 Active günstig kaufen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Hyundai i20 Active zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Hyundai i20 Active

Der Hyundai i20 Active für nur 12.849 €

Unser erstes Angebot des Hyundai i20 Active hat einen Kaufpreis von 12.849 €. Sie sparen 1.000 € bei einem Listenpreis von 13.849 €. Das sind satte 7 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim i20 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Hyundai i20 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Hyundai i20 Active: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der Hyundai i20 Active ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört der Hyundai i20 Active nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.