Hyundai i20: Erhältlich in vielen Varianten

Der Hyundai i20 verfügt als geräumige Limousine über genügend Platz und den markentypischen Komfort des Herstellers. Die elegant-sportliche Dachlinie macht den attraktiven Langstrecken-Cruiser nicht nur zu einem optischen Leckerbissen. Auch der Reisekomfort, die gute Schalldämmung zusammen mit den bequemen Sitzen, machen den Hyundai i20 zu einem gesuchten Kandidaten. Die optionale Automatik lässt keine Wünsche offen.

Der Hyundai i20 mag als Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Der Hyundai i20 ist ein extrem elegant-gefälliger, vor Kraft strotzender Athlet. Seine Fahrleistungen sprechen eine deutliche Sprache. Die souveräne Power verdankt der Hyundai seiner 126-PS-Maschine. Auch die Automatik optimiert den Fahrkomfort zusätzlich. So zaubert das Coupé beim Langstrecken-Cruisen aber auch bei kurvigen Fahrten dem Fahrer ein Lächeln ins Gesicht, wenn er den Hyundai i20 über den Asphalt bewegt.

Der Hyundai i20 ist mit Frontantrieb zu haben

Das Leistungsspektrum des Hyundai i20 beginnt mit einem 1,6-Liter-Motor mit 75 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 1,6-Liter-Aggregat mit 126 PS PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 190 km/h sorgt. Alternative Antriebe wie Autogas (LPG) sind bei den jüngeren Generation kein Problem mehr. Der Hyundai i20 hat sich über die Jahre hinweg einen gewissen Status erarbeitet und ist sowohl als Neuwagen wie auch als Gebrauchter sehr gefragt. Bei auto.de finden Sie mit nur wenigen Klicks Ihren i20 und das zu günstigen Konditionen.