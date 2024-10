Hyundai i20 Coupé: Coupé mit reichlich inneren Werten

Mit dem rassigen Hyundai i20 Coupé hat Hyundai einen besonderen Sportwagen im Modellangebot. Das attraktive, 4,05 Meter lange, und reichhaltig ausgestattete Coupe zieht nicht ohne Grund die Blicke auf sich. Der Siegeszug des Hyundai i20 Coupé beginnt im Jahr 2015. Die Front wird von einem markanten Kühlergrill geprägt. Für einen eigenständigen Charakter der muskulösen Karosserie sorgt die markante Seitenlinie, der man eine elegante Note nicht abschreiben darf. Mit seinem dynamischen Design schlägt das Hyundai i20 Coupé ein neues Kapitel in der HYUNDAI-Formensprache auf: Der Kühlergrill soll auch kommende Modelle zieren, die für die Marke typischen Scheinwerfer werden künftig kleiner ausfallen. Sportlich-straff ist das Fahrwerk abgestimmt, die direkte Lenkung arbeitet präzise.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen bei dem Hyundai i20 Coupé zustande?

Der 1,4-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,0-Liter-Dreizylinder. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 90 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 120 PS in der Topmotorisierung. Die 13,2 Sekunden, die der Hyundai dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem i20 nur 10,2 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Mit 190 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Koreaner aber immerhin schon 170 km/h. Der Motor hat 134 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf drehfreudige 240 Newtonmeter Drehmoment an. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 4.1 bis zu 6,4 Litern Benzin rechnen.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Hyundai i20 Coupé?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der i20 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Navigationssystem, USB-Anschluss bis Servolenkung alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Hyundai eben. Die Platzverhältnisse im i20 sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,05 Meter langen Coupés als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,73 Tonnen hat das Modell i20 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Hyundai i20 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Zusätzlich gibt es neben der Handschaltung eine Vier-Stufen-Automatik. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des i20 Coupé aus.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Hyundai i20 Coupé?

Umso größer trumpft der Koreaner dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa Seitenairbags, ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Hyundai i20 Coupé mit ein.

Wie einfach kann man ein Hyundai i20 Coupé im Internet kaufen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Hyundai i20 Coupé zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt unschlagbar günstig Hyundai i20 Coupé fahren!

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Einist für dieses Hyundai-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittelswünscht, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Fahrzeug wie der i20 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Das Hyundai i20 Coupé wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den i20 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.