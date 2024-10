Der Hyundai ix20 bleibt keine Antwort schuldig

Wer vorhat viel Ladung oder viele Personen sicher zu transportieren, der sollte sich für den Van, wie den Hyundai ix20 entscheiden. Er begeistert vor allem durch sein großes und vielseitig nutzbares Platzangebot. Zusätzlich zu wichtigen Assistenzsystemen gibt es Fahrzeuge dieses Typs auch mit verschiedenen Getriebearten. Egal ob mit eine Automatik oder manueller Schaltung, zu eng sollte es bei der Auswahl hier auf keinen Fall werden. Ausreichend Raum ist auch dann noch vorhanden, wenn der Hyundai ix20 behindertengerecht ausgebaut und hergerichtet wurde.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 125 PS: Der Hyundai ix20

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Hyundai ix20 90 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 1,6-Liter-Maschine 125 PS. Somit sind 185 km/h Spitze drin. Vom klassischen Benziner bis hin zu Diesel ist auf dem Automobilmarkt alles vertreten. Egal ob als Gebrauchtwagen, Neuwagen, Jahreswagen oder Vorführwagen bei auto.de finden Sie mühelos ihren Traum-Hyundai zu unschlagbar günstigen Konditionen. Sie sind nur noch wenige Klicks von ihrem neuen Traumauto entfernt.