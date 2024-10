Seat Tarraco Plug-in-Hybrid - variables Kraftpaket

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Seat Tarraco Plug-in-Hybrid Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen dabei Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Seit 2021 ist er erstauf dem Markt. Der Seat Tarraco Plug-in-Hybrid bietet Platz und ist trotzdem sportlich unterwegs. Was lange währte, wurde dann aber auch gut: Der Tarraco hinterlässt jedenfalls einen überzeugenden Eindruck. Die große Herausforderung für die Designer bei einem höhergelegten Modell einer Marke ist es, deren aktuelles Gesicht und den typischen, optischen Auftritt in einem ganz anderen Format gleichzeitig weiterzuentwickeln und trotzdem auf den ersten Blick erkennbar zu machen. Diese Operation darf hier als gelungen angesehen werden. Der Tarraco Plug-in-Hybrid ist wirklich ein Seat - vom Kühlergrill über die elegante Seitenlinie bis zu den Rückleuchten. Der Allrad-Seat ist ein positiv auffallender, Vertreter im Segment der SUV.

Welche Leistungsdaten liefert der Seat Tarraco Plug-in-Hybrid?

Ein Motor treibt den Spanier an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 245 PS liefert der Hybrid als maximale Systemleistung ab. Der angenehm ruhig agierende Benzin-Hybrid beschleunigt den Wagen in 7,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Dabei wird er bis zu 205 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 250 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 5000 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 400 Newtonmeter haben. Diese Baureihe wird vom Hersteller als Benzin-Hybrid angeboten. Auch für den neuen Seat Tarraco Plug-in-Hybrid gilt, was für jeden Hybrid gilt: Ihr Sparpotenzial können sie in aller Regel besonders auf kurzen Strecken und niedrigen Geschwindigkeiten umsetzen. Der Verbrauch pendelt sich bei etwas zügiger Fahrweise bei 1,9 Litern je 100 Kilometern ein.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Seat Tarraco Plug-in-Hybrid?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Start/Stop-Automatik, Lenkradheizung, Bluetooth-Schnittstelle, Servolenkung, USB-Anschluss, Navigationssystem, Multifunktionslenkrad, Sprachsteuerung, Sitzheizung, Zentralverriegelung und Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 610 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.610 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,87 Tonnen hat das Modell Tarraco aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Sechs-Stufen-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe. Eine Handschaltung ist für den Seat nicht erhältlich. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Seat: Das SUV wird nur mit Allrad angeboten. Das ist in diesem Segment auch nicht anders zu erwarten.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Seat Tarraco Plug-in-Hybrid?

Die Ausstattung des Tarraco im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurhalteassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Seat Tarraco Plug-in-Hybrid macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Seat Tarraco Plug-in-Hybrid?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Seat Tarraco Plug-in-Hybrid

Der Seat Tarraco Plug-in-Hybrid für nur 41.189 €

Unser erstes Angebot des Seat Tarraco Plug-in-Hybrid hat einen Kaufpreis von 41.189 €. Sie sparen 9.267 € bei einem Listenpreis von 50.456 €. Das sind satte 18 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir den Seat Tarraco Plug-in-Hybrid mit 317 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 8.200 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Seat Tarraco Plug-in-Hybrid: Günstige Alternativen mit 8.751 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Seat Tarraco auch für 41.189 € anbieten, statt bisher für 49.940 €. Der Preisnachlass von 8.751 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Tarraco kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 8.200 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 322 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Seat Tarraco zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Seat Tarraco Plug-in-Hybrid: Angebot Nr. 3 für 32.989 €

Dieser Seat Tarraco Plug-in-Hybrid ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 32.989 €. Man spart beachtliche 1.200 € zum regulären Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Seat Tarraco Plug-in-Hybrid: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Seat Tarraco Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das neue Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Tarraco zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.