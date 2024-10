Seat Leon TGI: Kompakt-Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Seat Leon TGI viel Fahrspaß zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Die Baureihe wird seit 2012 gebaut. Derzeit sieht man die Kompakt-Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang eines Seat Leon TGI auf ihnen fahren würden. Denn, dass das Konzept der Spanier andere aktuelle Modelle der Konkurrenz alt aussehen lässt, ist ein Urteil, das Viele teilen. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Auf 4,26 Meter streckt sich die Limousine und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Spanier extrem betont.

Macht der Seat Leon TGI mit Erdgas-Betankung eine gute Figur?

Ein Vierzylinder treibt den Spanier an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 110 PS liefert der Antrieb als maximale Systemleistung ab. In flinken 10,9 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 194 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Der Motor bietet 200 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 350 Newtonmeter Drehmoment an. Der Seat Leon TGI fährt mit Erdgas (CNG) - der Verbrauch liegt im Schnitt bei 3,5 kg auf 100 Kilometern. Daraus folgt ein CO2-Ausstoß von 94 g auf hundert Kilometern.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Seat Leon TGI?

Ab Werk besitzen die Leon-Modelle eine Servolenkung, ein Navigationssystem, eine Zentralverriegelung und Klimaanlage beziehungsweise. Die Platzverhältnisse im Leon sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 275 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.105 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,26 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der mit Gas befeuerte Motor ansprechend und macht den 1,35 Tonnen schweren Spanier durchaus flott. Seine Kraft überträgt der Motor mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße. Eine Automatik bietet der Herrsteller nicht an. Der Seat Leon wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Seat Leon TGI aus?

In Puncto Assistenzsysteme kann der Seat Leon TGI mit Kontrahenten seiner Größe und Preisklasse ohne Weiteres mithalten. Die Kompakt-Limousine liefert alles, was man von einem Auto dieses Kalibers eben erwarten darf.. Seitenairbags, ABS und ESP tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Seat Leon TGI beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Seat Leon TGI ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Seat Leon TGI wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Seat Leon TGI?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Seat Leon kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Leon finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Seat Leon TGI. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Seat Leon TGI

Der Seat Leon TGI für nur 14.449 €

Wer sich für den Seat Leon TGI entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Seat Leon TGI: Günstige Alternativen mit 200 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Seat Leon TGI können wir für 18.749 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 200 € zum Marktpreis von 18.949 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 1 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig Seat Leon TGI fahren!

Der Seat Leon TGI wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Leon zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.