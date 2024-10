Der Seat Ibiza macht die Kaufentscheidung leicht

Wer sich im Kleinwagen-Segment nach einem passend Fahrzeug umsieht, kommt am Seat Ibiza praktisch nicht vorbei. Der City-Flitzer verfügt über ein zuverlässiges Maß an Alltagstauglichkeit zu vernünftigen Preisen. Es stehen verschiedene Antriebsvarianten zur Verfügung: Kunden können sich für einen Diesel oder Benziner entscheiden. Die Automatik ist ein weiteres Plus des Ibiza.

Die Seat Ibiza Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem praktischem Nutzen. Das markante Design setzt sich gelungen in Szene und verleiht dem Seat eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die Seat-typische gute Verarbeitung sowie die sparsamen aber durchzugsstarken Motoren, als Benziner und Diesel, und die gute Ausstattung (wie etwa die butterweiche Automatik ) machen den Ibiza zu einem begehrten und gefragten Allrounder.

Als Raumwunder mit sportlich dynamischer Silhouette erweist sich der Seat Ibiza Kombi. Der Kombi glänzt mit seiner Vielseitigkeit und spricht durch sein perfektes Zusammenspiel aus größzügigem Platzangebot und schnittig eleganter Form und Ausstattung nahezu jeden Autofahrer an. Er bietet dazu ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort. Attraktiv machen den Ibiza die Auswahlmöglichkeiten bei Motorisierungen und Antrieben. Potenzielle Käufer können sich beim Getriebe zwischen Automatik oder manueller Schaltung entscheiden.

Seat Ibiza: 156 PS in der Topmotorisierung

Das Leistungsspektrum des Seat Ibiza beginnt mit einem 1,9-Liter-Motor mit 39 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 1,9-Liter-Aggregat mit 156 PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 218 km/h sorgt. Großes Plus: Autogas (LPG) wie auch Erdgas (CNG) können ebenfalls geordert werden. Autos wie der Seat Ibiza sind auch als Gebrauchtwagen sehr gefragt, und auf auto.de haben wir das passende Angebot für Sie, von dem Sie nur noch wenige Klicks entfernt sind.