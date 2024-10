Der Citroen Berlingo - Topleistung und einzigartiges Design

Eine gesunde Mischung aus Nutzen und Sportlichkeit bieten Kombis wie der Citroen Berlingo. Er vereint ein großzügiges Raumangebot mit sportlich eleganter Form und ansprechender Ausstattung. Grundsätzlich sind Kombis wie der Berlingo durch ihre Vielseitigkeit ein gutes Angebot für jedermann. Weitere Vorteile des Citroen finden sich im Bereich Sicherheit und Komfort des Kombi. Darüber hinaus gibt es beim Citroen Berlingo verschieden starke Motoren mit Frontantrieb. Oft fällt die Kaufentscheidung auf einen Citroen Berlingo auch aufgrund seiner nachgewiesenen Wertstabilität.

Wer vorhat viel Ladung oder viele Personen sicher zu transportieren, der sollte sich für den Van, wie den Citroen Berlingo entscheiden. Er begeistert vor allem durch sein großes und vielseitig nutzbares Platzangebot. Zusätzlich zu wichtigen Assistenzsystemen gibt es Fahrzeuge dieses Typs auch mit verschiedenen Getriebearten. Egal ob mit klassische Automatik oder manuell, zu eng sollte es bei der Auswahl hier auf keinen Fall werden. Ausreichend Raum ist auch dann noch vorhanden, wenn der Citroen Berlingo behindertengerecht ausgebaut und hergerichtet wurde.

Citroen Berlingo: 120 PS PS in der Topmotorisierung

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 58 PS in der Basismotorisierung und 120 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 2-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 180 Stundenkilometern. Großes Plus: Elektro-Fahrzeug wie auch Autogas (LPG) können ebenfalls geordert werden.