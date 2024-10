Citroen C-Zero Limousine: Limousine mit reichlich inneren Werten

Bei Citroen geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Citroen C-Zero als Vollzeitstromer an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von satten 48 PS schwebt die 1,48 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Die Baureihe wird seit 2010 gebaut. Derzeit sieht man die Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer Citroen C-Zero Limousine auf ihnen fahren würden. Denn die Ansicht, dass das Konzept der Franzosen andere, aktuelle und konkurrierennde Modelle alt aussehen lässt, teilen Viele. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Auf 3,48 Meter streckt sich die Limousine und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Franzosen extrem betont.

Was sind die technischen Daten des Citroen C-Zero Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der C-Zero mit einem Elektro-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Citroen C-Zero beim Fahren. Schon mit dem 48 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Der agile und drehfreudige Motor lässt den C-Zero in 15,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Die Spitze liegt mit 130 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 1800 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Aber zunächst ist es gut, dass es dank Citroen jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen aufhält. Zumindest hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet eine C-Zero Limousine wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort der Citroen C-Zero Limousine?

Fahrtechnisch kann der Franzose sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen der Citroen C-Zero Limousine Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Citroen eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Mit 3,48 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist trotz des Akkus unter dem Wagenboden. Das Gewicht von 1,48 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Citroen C-Zero vollkommen in Ordnung. In Verbindung mit der Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Die C-Zero-Kunden schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des Citroen besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat.

Was gibt es beim Citroen C-Zero Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Umso größer trumpft der Franzose dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Citroen C-Zero Limousine mit ein.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Citroen C-Zero Limousine gelangen?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Citroen bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Jetzt unschlagbar günstig Citroen C-Zero Limousine fahren!

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Einist für dieses Citroen-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittelsbevorzugt, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Eine Limousine wie der C-Zero entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Die Citroen C-Zero Limousine wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den C-Zero zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.