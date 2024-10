Citroen - Automobile mit französischem Chic

Welche sind die besten Citroen Modelle?

Welche Citroen Modelle gibt es?

Citroen Kleinwagen und kompakte Modelle

Citroen Limousinen und Kombis

Citroen SUVs, Geländewagen und Crossover

Citroen Vans, Minivans, Transporter und Nutzfahrzeuge

Gibt es Citroen Elektroautos?

Citroen bar kaufen, finanzieren, leasen oder im Abo?

Welche Vorteile bieten Citroen Tageszulassungen und Jahreswagen?

Wo kann man einen Citroen günstig kaufen?

Fahrzeuge der Citroen bestechen durch ihr extravagantes Design. Bekanntheit und Popularität erlangte der Autobauer einst durch den besonderen Citroen 2CV, auch Ente genannt. Heute wie damals setzen die Franzosen auf Innovation bei der Entwicklung neuer Modelle. Wir haben eine Vielzahl neuer und gebrauchter Citroen Modelle zu garantiert günstigen Preisen im Angebot. Alle Autos bei uns wurden vor höchstens acht Jahren zugelassen und besitzen eine maximale Laufleistung von 150.000 km sowie mindestens sechs Monate TÜV. Der Autokauf bei uns gestaltet sich damit besonders einfach und sicher.Für verschiedene Fahrertypen bieten die Franzosen verschiedene Fahrzeugtypen an: zum Beispielwie den Citroen C1 , praktischewie den Citroen C5 sowie geländetauglichewie den Citroen C5 Aircross oder geräumigewie den Citroen SpaceTourer , aber auch modernewie den Citroen e-C4. Im Folgenden haben wir die unterschiedlichen Fahrzeugklassen und ihre Modelle der Marke aufgegliedert. Eines haben sie gemeinsam: Bei uns finden Sie für alle Citroen Modelle attraktive Angebote, sowohl für neue als auch für gebrauchte Fahrzeuge.Für Stadtbewohner haben die Franzosen das passende Mobil parat. Vom zweitürigen Citroen C1 über den viertürigen Citroen C3 bis zur Citroen C4 ist für jeden ein geeigneter Stadtflitzer im Angebot. Lassen Sie sich gerne ein attraktives Angebot für einen gebrauchten Citroen C1 oder einen gebrauchten Citroen C3 von uns zukommen.Derüberzeugt mit seinem schlichten und gleichzeitig eleganten Design. Dieist nicht zu groß geraten und bietet dennoch ausreichend Platz sowie komfortables Reisen auf Kurz- oder Langstrecke. In der oberen Mittelklasse geht der Citroen C5 Combi an den Start. Der viel Platz bietende Franzose glänzt alsmit großem Kofferraumabteil und robusten Motoren auf Alltagsstrecken zur Arbeit oder Schule sowie auf Reiserouten in den Urlaub.BeiModellen haben Sie die Qual der Wahl. Entscheiden Sie sich zwischen dem Citroen C3 Aircross, dem kleinen SUV C4 Aircross, dem extravagantenCitroen C4 Cactus oder dem großen und geräumigen Citroen C5 Aircross . Neben Platz für fünf Personen, einer erhöhten Sitzposition, guter Rundumsicht und hoher Praktikabilität im Alltag, bieten alle Modelle besondere Farbakzente an bestimmten Karosserieteilen - echte Hingucker eben.Sowohl kleine als auch großekommen bei der Wahl des richtigen Autos bei Citroen auf ihre Kosten. Als Erstes nennen wir den Citroen Berlingo inklusive Schiebetür als 5- oder 7-Sitzer. Auf auto.de finden Sie zum Beispiel einen gebrauchten Berlingo Multispace zu einem garantiert günstigen Preis. Wer auf eine Schiebetür verzichten kann oder möchte, kann zum Citroen C3 Picasso greifen. Ebenfalls ohne Schiebetür, aber mit ausreichend Platz, und in verschiedenen Ausführungen kommen die familiärenundum Citroen C4 Picasso und Citroen Grand C4 Picasso sowie Citroen C4 SpaceTourer daher. Großen Familien empfehlen wir den mit bis zu neun Sitzplätzen konfigurierbaren Citroen SpaceTourer . Der Citroenist ein echtes Raumwunder und alsCitroen Jumpy ideal für den Einsatz als Lieferwagen. Das kleinereCitroen Nemo besitzt wie der große Citroen Jumper ebenfalls eine praktische Schiebetür.Kaum ein anderer Automobilhersteller weist eine so große und individuelle Modellvielfalt anauf wie Citroen. Mit der neuen und rein elektrischen Kompakt-Limousinekommen Sie pro Akkuladung über 300 km weit - beachtlich. Der schmale, längliche und dadurch besonders stromlinienförmigestellt den idealen Stadtbegleiter und findet mühelos den Weg durch schmale Gassen in enge Parklücken. Weniger schmal, aber umso kürzer ist das neue und knuffig kleine Elektroauto, welches vorrangig für Carsharing-Dienste und das neue Mobilitätszeitalter konzipiert wurde. Ein Elektroauto mit acht Sitzplätzen gibt es nicht? Doch, denals Familienauto für Großfamilien oder als Nutzfahrzeug namensfür Handwerker und Lieferboten. Sogar Ihr Ferienhaus am Strand hat der französische Autobauer nicht vergessen und zu diesem Zweck das ideale Elektroauto für den Sommerurlaub entwickelt: den. Wer noch nicht den Schritt zu einem vollelektrischen Automobil wagt, ist in der Zwischenzeit mit dembestens beraten.Sie möchten einen Citroen kaufen und bevorzugen eine bestimmte? Bei uns können Sie Ihr neues Auto sowohl alsoderals auchoder imerwerben. Am besten suchen Sie sich Ihren favorisierten Citroen aus unserem Fahrzeugbestand aus und lassen sich einmit Ihrer gewünschten Bezahlart zukommen.Der Duft einesverfliegt schnell und mit ihm eventuell auch die, wenn der erste, gravierende Wertverlust einsetzt. Aus diesem Grund empfehlen wir unseren Kunden neuwertige Fahrzeuge wie Citroen Tageszulassungen oder Jahreswagen. Sie bieten viele Vorteile gegenüber Neuwagen.erreichen höchstens ein, besitzen eineund befinden sich somit noch. Den ersten, großen Wertverlust hat ein Jahreswagen schon hinter sich, weshalb Sie diesen ohne Bedenken erwerben können. Jahreswagen kommen manchmal auch aus dem Besitz von Citroen Mitarbeitern, die dieses Fahrzeug mit sehr guter Ausstattung zu Mitarbeiterkonditionen günstig erworben haben und bereits nach einem Jahr gegen ein neueres Modell austauschen. Sie haben folglich beste Chancen an einenundCitroen Jahreswagen zu einemzu kommen. Am besten und einfachsten können Sie bei uns Ihren Citroen kaufen.stammen in der Regel aus dem Erstbesitz von einem Citroen Autohaus. Oftmals werden diese Fahrzeuge nur für einen Tag vom Citroen Händler zugelassen, umseitens des Herstellers einfordern zu können und bleiben neuwertig. Für Sie eröffnet sich dadurch die Möglichkeit ein echtes Schnäppchen zu ergattern, denn Jahreswagen werden auf dem Papier nicht mehr als Neuwagen geführt und damit weitaus günstiger gehandelt. Suchen Sie sich jetzt den passenden Citroen als Tageszulassung aus unserem großen Fahrzeugportfolio und lassen Sie sich einzukommen.Am besten auf. Der Kauf von Neuwagen und Gebrauchtwagen auf auto.de gestaltet sich nicht nur außerordentlich, sondern ebenfalls sicher und unschlagbar. Unsere online verfügbaren Autos können Sie direkt einsehen und vergleichen. AlleundCitroen wurden einemunterzogen, sind stetsund besitzen. Wer möchte, kann bei uns einen Citroen kaufen und diesen direkt- auto.de macht es möglich. Interessenten auf unserer Seite steht beim Autokauf von Anfang bis Ende ein Fahrzeug-Profi mit Rat und Tat zur Seite: Wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot undbei Bedarf auch dienach dem Kauf. Schreiben oder rufen Sie uns bei Fragen jederzeit an - wir helfen Ihnen gerne weiter!