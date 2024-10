Citroen C5 Aircross: Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet der Citroen C5 Aircross viel Fahrspaß zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Seit 2001 ist er nun schon auf dem Markt. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,78 Metern ist der C5 ein kompakter Vertretert im Limousinen-Segment. Die schöne Karosserie ist besonders niedrig gebaut. Citroen sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Citroen C5 Aircross mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das Citroen-typische Heck sorgt für sportliches Flair.

Wieviel Technik bietet der Citroen C5 Aircross?

Ein leistungsgerechter Motor treibt den Franzosen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,6 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 134 PS auf 241 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Pferden unter der Motorhaube wünscht. Der agile und drehfreudige Motor lässt den C5 in 12,6 beziehungsweise 7,9 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Der Antrieb macht ihn maximal 240 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 160 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1400 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 450 Newtonmeter haben. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 10,5 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Liefert der Citroen C5 Aircross genügend Funktionalität im Alltag?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Fünftürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Navigationssystem, USB-Anschluss und Servolenkung serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Citroen C5 ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.315 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,78 Metern. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,77 Tonnen hat das Modell C5 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Citroen C5 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Motorleistung wird von einer Vier-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des C5 Aircross aus.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Citroen C5 Aircross aus?

ESP und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Citroen C5 Aircross beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Citroen C5 Aircross ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Citroen C5 Aircross wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo kann man den Citroen C5 Aircross günstig kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Citroen C5 Aircross

Der Citroen C5 Aircross für nur 27.748 €

Wer sich für den Citroen C5 Aircross entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 27.748 € spart man 800 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 28.548 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 3 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den C5 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 5.500 €, einer Rate von 282 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Citroen C5 Aircross: Günstige Alternativen mit 7.300 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Citroen C5 Aircross können wir für 30.548 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 7.300 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 37.848 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 19 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den C5 mit 311 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 6.100 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Beim Citroen C5 Aircross bis zu 7.600 € sparen

Derzeit bieten wir den Citroen C5 auch für 32.048 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 7.600 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 39.648 € liegt. Bei 19 % Ersparnis kann man mit dem Citroen ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der C5 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 327 € vor und eine Anzahlung von 6.400 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist der Citroen C5 Aircross nicht zu haben

Der Citroen C5 Aircross wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den C5 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.