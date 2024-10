Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid - aus Freude am Sparen

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen dabei Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Null Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Citroen SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung inklusive einer sanft schaltenden Automatik, der Allrad, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht erleichtern die Kaufentscheidung oftmals enorm.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen beim Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid zustande?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der C5 startet mit einem Hybrid-Aggregat. Satte Pluspunkte sammelt der Citroen C5 beim Fahren. Schon mit dem 224 PS starken Hybrid, hat man viel Fahrfreude. Die 7,9 Sekunden, die der Hybrid-Motor dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem C5 nur 7,9 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Der Antrieb macht ihn maximal 190 km/h schnell. Drehmoment wird reichlich geboten: 450 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4250 U/min. Diese Baureihe wird vom Hersteller als Benzin-Hybrid angeboten. Auch für den neuen Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid gilt, was für jeden Hybrid gilt: Ihr Sparpotenzial können sie in aller Regel besonders auf kurzen Strecken und niedrigen Geschwindigkeiten umsetzen. Der Verbrauch pendelt sich bei etwas zügiger Fahrweise bei 1,6 Litern je 100 Kilometern ein.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid?

Die Verarbeitung des Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Citroen zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Für das Gepäck gibt es 437 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.315 Liter werden. Das Gewicht von 1,77 Tonnen geht für ein SUV wie dem Citroen C5 vollkommen in Ordnung. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Acht-Stufen-Automatik. Eine Handschaltung ist für den Citroen nicht erhältlich. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des C5 Aircross Plug-in-Hybrid aus. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Citroen: Der C5 wird aber auch optional mit Allrad angeboten. Das ist in diesem Segment auch nicht anders zu erwarten.

Was gibt es beim Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Umso größer trumpft der Franzose dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Darüber hinaus sollen 7 Airbags dabei helfen, die künftig strengeren Vorgaben beim Euro-NCAP-Crashtest eine gute Wertung zu erreichen. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid mit ein.

Wie einfach kann man einen Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid im Internet kaufen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Citroen per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Preisvergleich: Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid für nur 29.649 €

Wer sich für den Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den C5 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 5.900 €, einer Rate von 302 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das SUV günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Citroen C5: 36.949 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid können wir für 36.949 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Citroen-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid bis zu 2.822 € sparen

Im Moment bieten wir den Citroen C5 auch für 39.249 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 2.822 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 42.071 € liegt. Bei 7 % Ersparnis kann man den schicken Franzosen sehr günstig erwerben. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein SUV wie der C5 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid

Der Citroen C5 Aircross Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das überarbeitete Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den C5 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.