Citroen C5 Tourer: Eine gute Wahl

Bei Citroen geht es spannend zu, denn nun rollt der Citroen C5 Tourer als Benziner an den Start. Und siehe da, mittels seiner starken Leistung von satten 241 PS schwebt der 1,86 Tonnen Kombi von Einsatzort zu Einsatzort. Dreizehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Die Form folgt der Funktion, ein Kombi soll praktisch und als Citroen auch besonders schön sein. Der C5 leidet nicht unter den ästhetischen Ansprüchen seiner Kundschaft und schafft den Spagat zwischen praktischem Nutzen und einer feinen Linienführung mit Bravour. Der markentypische Kühlergrill sorgt mit sportiver Prägung für einen gelungenen Auftritt.

Was sind die technischen Daten des Citroen C5 Tourer?

Der 3,0-Liter-Sechszylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Citroen C5 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 120 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 241 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 211 PS. Er sprintet in 12,9 Sekunden von Null auf 100 km/h. Dabei wird er bis zu 240 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 188 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 160 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4250 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 450 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4250 U/min. Citroen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Citroen für den Motor einen kombinierten Verbrauch von bis zu 8,1 Litern an.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Citroen C5 Tourer?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Servolenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der C5 damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr flotte Richtungswechsel wegsteckt. Der Citroen hat neben einer Klimaautomatik, einem USB-Anschluss und einem Navigationssystem auch noch vieles mehr an Bord. Die Platzverhältnisse im C5 sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 505 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.500 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,83 Meter langen Kombi als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,86 Tonnen hat das Modell C5 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Viergang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Vier-Stufen-Automatik ausgeliefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des C5 Tourer aus.

Gilt Safety First auch für den Citroen C5 Tourer?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Citroen C5 Tourer macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Citroen C5 Tourer?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Citroen C5 Tourer: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim C5 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Citroen C5 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Wer einen Ratenkauf mittelssucht, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Fahrzeug wie der C5 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Der Citroen C5 Tourer wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den C5 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.