Citroen C4 C4 Spacetourer: Kompakt-Coupé mit reichlich inneren Werten

Mit dem rassigen Citroen C4 C4 Spacetourer hat Citroen einen besonderen Sportwagen im Modellangebot. Das attraktive, 4,29 Meter lange, und reichhaltig ausgestattete Coupe zieht nicht ohne Grund die Blicke auf sich. Seit 2004 ist er nun schon auf dem Markt. Der schicke Franzose beschleunigt mit Leichtigkeit, hängt ausgezeichnet am Gas, gibt sich aber auf Wunsch auch ganz zahm: Dahinbummeln im hohen Gang ist mit dem Coupe gar kein Problem, ebenso wenig wie blitzschnelles Zurückschalten und blitzartige Überholvorgänge auf der anderen Seite. Dazu tragen die erfreulich kurzen und knackigen Schaltwege bei. Die sportlich-harte Federung ist sicher nicht jedermanns Sache, gehört aber einfach zum Fahrerlebnis dazu: Sehr schnelle Kurvenfahrten und plötzliches Ausweichen bei hohem Tempo bereiten dem C4 auch dank der präzisen Lenkung keine Probleme. SUV-verwöhnte Passagiere könnten wegen der geringen Höhe des Wagens mit dem Ein- und Aussteigen erst einmal ihre Probleme haben, aber hier geht es schließlich um einen Sportwagen. Er steht für eine Extra-Portion Adrenalin auf Rädern: flach, breit, direkt.

Bietet der Citroen C4 C4 Spacetourer gute Fahrleistungen?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,4-Liter-Vierzylinder. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 89 PS auf 177 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Pferden unter der Motorhaube wünscht. Und mit 14,2 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Franzose zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Citroen für den C4 im Regal hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,0-Liter-Motor auf Touren und in 9,2 Sekunden auf Tempo 100. Die Spitze liegt mit 212 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 178 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 133 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1400 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 320 Newtonmeter haben. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 4.7 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 8,4 Litern auf 100 Kilometern rechnen. Kunden, die den Selbstzünder favorisieren, müssen sich mit Verbrauchswerten von 4,7 Litern Diesel bzw. 6,6 Litern arrangieren.

Welche Ausstattung besitzt der Citroen C4 C4 Spacetourer?

Ab Werk besitzen die C4-Modelle eine Servolenkung, ein Navigationssystem, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Bluetooth-Schnittstelle und eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Für das Gepäck gibt es 315 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.085 Liter werden. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,77 Tonnen schweren Franzose durchaus flott. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Citroen C4 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Vier-Stufen-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Standardmäßig wird der Citroen C4 nur mit Frontantrieb angeboten.

Was gibt es beim Citroen Grand C4 Spacetourer in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Umso größer trumpft der Franzose dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Citroen Grand C4 Spacetourer mit ein.

