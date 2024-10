Der Citroen C1 - Topleistung und einzigartiges Design

Der Citroen C1 gehört zu den gefragtesten Limousinen auf dem deutschen Automarkt und das aus gutem Grund. Die satten Fahrleistungen, die gute Ausstattung (angefangen bei der butterweichen Automatik) und die hochwertige Verarbeitung machen den Citroen C1 zu einem gesuchten Fahrzeug auf dem Automobilmarkt.

Wer vorhat viel Ladung oder viele Personen sicher zu transportieren, der sollte sich für den Van, wie den Citroen C1 entscheiden. Er begeistert vor allem durch sein großes und vielseitig nutzbares Platzangebot. Zusätzlich zu wichtigen Assistenzsystemen gibt es Fahrzeuge dieses Typs auch mit verschiedenen Getriebearten. Egal ob mit eine Automatik oder manueller Schaltung, zu eng sollte es bei der Auswahl hier auf keinen Fall werden. Ausreichend Raum ist auch dann noch vorhanden, wenn der Citroen C1 behindertengerecht ausgebaut und hergerichtet wurde.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Citroen C1

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 54 PS in der Basismotorisierung und 82 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 1,4-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 170 km/h. Bei auto.de finden Sie eine Vielzahl an Limousinen wie den Citroen C1 und das zu günstigen Konditionen.