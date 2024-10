Citroen Berlingo XL: Praktischer Alleskönner

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Transporter viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem Citroen Berlingo XL das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der Berlingo ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Citroen durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Seit Produktionsbeginn im Jahr 1996 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Auch ein modernes Lastentier wie der Citroen Berlingo XL muss sich den Anforderungen der Zeit anpassen. Die Ingenieure von Citroen lassen sich auch immer wieder neue Ideen einfallen, um den Stauraum noch effektiver nutzen zu können. Auch beim Design hat sich einiges getan. Citroen Berlingo XL oder häßliches Entlein? Das passt schon länger nicht mehr mit dem multifunktionalen Transporter zusammen. Der Berlingo nutzt alle Möglickeiten aus, um eine geschickte Symbiose aus hohem Nutzwert und schickem Kleid abzuliefern.

Bietet der Citroen Berlingo XL gute Fahrleistungen?

Ein 2,0-Liter-Vierzylinder treibt den Franzosen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,1 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Satte Pluspunkte sammelt der Citroen Berlingo beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 60 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 120 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 98 PS. Er sprintet in 20,5 Sekunden von Null auf 100 km/h. Mit 174 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Franzose aber immerhin schon 110 km/h. Der Motor hat 94 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf drehfreudige 300 Newtonmeter Drehmoment an. Der Citroen Berlingo fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für den Transporter nicht vorgesehen. Entscheidet man sich für ein leistungsstärkeres Benzin-Aggregat, steigt natürlich auch der Verbrauch auf 8,3 Liter pro 100 Kilometer. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 6.

Welche Komfortmerkmale hat der Citroen Berlingo XL?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Lenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der Berlingo damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr akute Lenkeinschläge wegsteckt. Der Citroen hat neben einer Servolenkung, einer Sitzheizung und einer Zentralverriegelung mit Fernbedienung auch noch vieles mehr an Bord. Mit 4,11 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 625 Litern üppig bemessen. Bis zu 4.100 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,81 Tonnen schweren Franzose durchaus flott. Wenn verfügbar, überträgt der Berlingo seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Sechs-Stufen-Automatik. Der Citroen Berlingo wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Citroen Berlingo XL?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Citroen Berlingo XL sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Citroen Berlingo XL gelangen?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Citroen bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Preisvergleich: Citroen Berlingo XL günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Citroen Berlingo XL für nur 19.649 €

Unser erstes Angebot des Citroen Berlingo XL hat einen Kaufpreis von 19.649 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Unser zweites Kaufangebot des Citroen Berlingo XL können wir für 16.749 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Citroen-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Momentan bieten wir den Citroen Berlingo auch für 35.649 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Berlingo entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 441 € vor und eine Anzahlung von 7.100 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist der Citroen Berlingo XL nicht zu haben

Der Citroen Berlingo XL wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Berlingo zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.