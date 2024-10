Der BMW Z4 macht klare Ansagen

Der BMW Z4 - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Bei den schlanken aber maskulinen Linien des Coupés von BMW haben die Designer wahre Wunder vollbracht. Der Z4 besticht durch seine makellose Form, die aus jedem Blickwinkel an Schönheit nur gewinnt. Die äußere elegant-sportive Hülle mit der langen Motorhaube wird durch seinen kraftvollen Antrieb, als Benziner, vervollständigt, die besonders gut mit der Automatik harmonisiert. Der Fahrspaß wird mit dem Z4 auf ein neues Niveau gehoben, womit dieses Coupé zu einem gesuchten Sportler avanciert.

Der BMW Z4 ist als Cabrio verfügbar. Beim BMW Z4 Roadster wird das Fahrgefühl groß geschrieben und der Blick in den Himmel lässt das Gewöhnliche vergessen. Die geschwungene Linien des Z4 lassen dem BMW offen wie geschlossen als ungemein attraktives Fahrzeug dastehen, dessen kraftvoller Motor, egal ob als Benziner sowie die sanfte Automatik zu einem gefragten und oft gekauften Favoriten werden lassen.

Die vielen Vorteile des BMW Z4

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim BMW Z4 150 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 3,2-Liter-Maschine 343 PS. Somit sind 250 km/h Spitze drin. Die zahlreichen Antriebsarten sind ein weiterer Grund für den Kauf dieses Z4. Bei auto.de finden Sie ohne viel Umwege ihren Traumwagen zu Top-Konditionen, egal ob als Neuwagen, oder hochwertigen Gebrauchten oder als Jahres- bzw. Vorführwagen.