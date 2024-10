Der Renault Kangoo: Zuverlässig mit umfangreicher Ausstattung

Als Renault den Kangoo vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 1997 erstmals die Bühne betrat. Auf auto.de finden Sie den Renault Kangoo in folgenden Varianten: Als Transporter oder auch als Van/Kleinbus.

Eine gefragte Großraumlimousine hat Renault im Regal für Familien mit Kindern oder Reisefreunde, die gerne komfortabel reisen. Der Renault Kangoo bietet auf 4,69 Metern Länge bis zu sieben Insassen Platz. In der gängigsten Konfiguration als Fünfsitzer stehen 300 Liter Kofferraumvolumen zur Verfügung. Durch Umklappen lässt sich das Ladevolumen um bis zu 4600 Liter erweitern.

Nutzwert kommt bei Transporter-Käufern in der Regel vor dem Design. Ein schicker Auftritt könnte aber ein zusätzliches Kaufargument sein, hat sich Renault bei der Neuauflage des Kangoo gedacht.

Beim Renault Kangoo mit 114 PS reißt der Riemen sofort an. Mit seinem 1,9-Liter-Benziner bringt Renault Kangoo reichlich agilen Grip an den Start. Dabei bewegt der Kangoo sich mit 173 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit auf Klassenniveau. Die Fahrleistungen lesen sich auf den ersten Blick gut: In 22,4 Sekunden ist der Renault Kangoo auf Tempo 100. Der Antrieb liefert seine 114 PS bei 3750 U/min ab. Das maximale Drehmoment von 260 Nm sorgt für reichlich Vortrieb. Der reale Verbrauch bleibt mit 8,4 je 100 Kilometer moderat. Der Kangoo wiegt 2,03 Tonnen. Der Kofferraum, mit 300 Litern Ladevolumen, gehört zu den größeren dieser Fahrzeuggattung, kein Wunder bei 4,69 Meter Länge.

Der Renault Kangoo sprintet in 22,4 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Unsere Kaufempfehlung ist der Renault Kangoo mit all seinen Extras. Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind Navigationssystem, Servolenkung, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht LED. Per Sechsgang-Handschaltung kann man eine andere Gangstufe wählen. Auf Wunsch steht auch eine sportlich abgestimmte Vier-Gang-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe zur Wahl. Dabei schaltet das Getriebe die Gänge blitzschnell durch. Gekoppelt ist der Motor mit einem einem Allradsystem, wenn der Kunde es wünscht. Frontantrieb gehört beim Renault Kangoo auch zum Repertoire. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Renault Kangoo alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. Helfersysteme wie ABS, ESP, Seitenairbag und Traktionskontrolle halten das Fahrzeug auf Kurs. Der Renault ist mit mindestens 4 Airbags ausgestattet.

Noch auf der Suche nach Ihrem Renault Kangoo Traumwagen?

Egal ob Sie auf der Suche nach einem Neuwagen, einem Jahres- oder Vorführwagen oder einem gut gepflegten Gebrauchtwagen sind, bei auto.de finden Sie immer das beste Angebot! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!