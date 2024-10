Peugeot 2008 Black Edition: SUV mit reichlich inneren Werten

Bei Peugeot geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Peugeot 2008 Black Edition als Benziner vor. Dank seiner bärenstarken Leistung von satten 131 PS schwebt das 1,83 Tonnen schwere Brocken spritzig und agil über alle Unebenheiten. Die Baureihe wird seit 2013 gebaut. Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Peugeot SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der Peugeot 2008 Black Edition, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung inklusive einer sanft schaltenden Automatik, der Frontantrieb, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht erleichtern die Kaufentscheidung oftmals enorm.

Wieviel Leistung hat der Peugeot 2008 Black Edition?

Ein 1,6-Liter-Vierzylinder treibt den Franzosen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,2 Liter Hubraum und Dreizylinder mit an Bord. Immerhin bis zu 131 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 82 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Peugeot. Er sprintet in 16,6 Sekunden von Null auf 100 km/h. Dabei wird er bis zu 200 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 168 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 118 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4250 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 300 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4250 U/min. Die guten Fahrleistungen korrespondieren nicht zwangsläufig mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 4 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 5,9 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Wie bequem reist man im Peugeot 2008 Black Edition?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung um USB-Anschluss, Sitzheizung sowie Navigationssystem und LED-Tagfahrlichtern sowie Nebelscheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 350 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,16 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.194 Liter Stauraum. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,74 Tonnen hat das Modell 2008 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Viergang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Die Ausstattungsoptionen umfassen wahlweise eine Vier-Stufen-EAT8-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe. Die Kraft des 2008 Black Edition wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Peugeot 2008 Black Edition?

Seitenairbags, ABS, ESP und Traktionskontrolle tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Peugeot 2008 Black Edition sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Peugeot 2008 Black Edition kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Peugeot 2008 Black Edition gelangen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Peugeot 2008 Black Edition zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Wer sich für den Peugeot 2008 Black Edition entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Wer sparen will, greift jetzt beim Peugeot 2008 Black Edition zu

Einist für dieses Peugeot-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der Peugeot 2008 Black Edition wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 2008 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.