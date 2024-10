Die Peugeot 108 Limousine bringt einen gekonnt vorwärts

Bei Peugeot geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Peugeot 108 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 82 PS schwebt die 1,62 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Die Markteinführung war vor sieben Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Franzosen fahrbare Untersätze bauen können, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Limousine wie der Peugeot 108 Limousine kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich die Peugeot 108 Limousine sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Peugeot hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will Peugeot zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Kann die mit Benzin befeuerte Peugeot 108 Limousine mit Leistung beeindrucken?

Ein robuster Motor treibt den Franzosen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,0 Liter Hubraum und Dreizylinder mit an Bord. Das Modell bietet bis zu 82 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Peugeot 108 immerhin schon mit 69 PS an den Start. Er sprintet in 15,2 Sekunden von Null auf 100 km/h. Die Spitze liegt mit 170 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 157 km/h möglich. Der Motor hat 93 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 2750 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf kräftige 118 Newtonmeter Drehmoment an. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf ein vergleichbar sparsames Niveau ein.

Welche Komfortmerkmale hat die Peugeot 108 Limousine?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der 108 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Peugeot eben. Für das Gepäck gibt es 196 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 780 Liter werden. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,62 Tonnen schweren Franzose durchaus flott. Wenn verfügbar, überträgt der 108 seine Kraft über ein Fünf-Gang-Getriebe auf die Straße. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Fünf-Stufen-EAT8-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Der Peugeot 108 wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Gilt Safety First auch für den Peugeot 108 Limousine?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Peugeot 108 Limousine sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Peugeot 108 Limousine gelangen?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Peugeot und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote machen können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell der Peugeot 108 Limousine auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Jetzt Peugeot 108 Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Peugeot 108 Limousine für nur 12.389 €

Unser erstes Angebot der Peugeot 108 Limousine hat einen Kaufpreis von 12.389 €. Sie sparen 2.100 € bei einem Listenpreis von 14.489 €. Das sind satte 14 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot der Peugeot 108 Limousine für 12.749 €

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim 108 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Peugeot 108 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Diese Peugeot 108 Limousine ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 12.349 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Peugeot 108 Limousine: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Die Peugeot 108 Limousine wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 108 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.