Peugeot 308 GTi: Schöner sprinten

Bei Peugeot geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Peugeot 308 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 272 PS schwebt die 2,04 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Im Jahr 2007 verlässt der Peugeot erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Als gefragten Kandidaten bezeichnet Peugeot den 308. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-Peugeot schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm keine Mühe machen wird. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem digital sein wird. Von außen ist der Peugeot geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: Scheinwefer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit modener Licht-Technik.

Welche Leistungsdaten liefert der Peugeot 308 GTi?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 308 mit einem 1,2-Liter-Motor. Das Modell bietet bis zu 272 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Peugeot 308 immerhin schon mit 82 PS an den Start. Er sprintet in 14 Sekunden von Null auf 100 km/h. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 118 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1400 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 400 Newtonmeter haben. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 4 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 7,9 Litern auf 100 Kilometern rechnen.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Peugeot 308 GTi?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Sitzheizung, Navigationssystem, Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik, Bluetooth-Schnittstelle, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Start/Stop-Automatik. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.228 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,28 Metern. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 2,04 Tonnen schweren Franzose durchaus flott. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Viergang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Optional gibt es neben der Handschaltung eine Vier-Stufen-EAT8-Automatik. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des 308 GTi aus.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Peugeot 308 GTi?

Die Limousine bietet viele hilfreiche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurwechselassistent und dem Spurhalteassistent ist der 308 gut aufgestellt. Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Peugeot 308 GTi sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wo kann man ein günstiges Peugeot 308 GTi Angebot anfragen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Peugeot 308 GTi interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Peugeot per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Preisvergleich: Peugeot 308 GTi günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Peugeot 308 GTi für nur 20.049 €

Wer sich für den Peugeot 308 GTi interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 20.049 € spart man 500 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 20.549 € liegt. Das ist ein Rabatt von 2 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Peugeot 308: 25.549 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Peugeot 308 GTi können wir für 25.549 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 200 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 25.749 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 1 %. Ein Leasing ist für dieses Peugeot-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Peugeot 308 GTi: Bei uns für lediglich 24.449 € besonders günstig

Dieser Peugeot 308 GTi ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 24.449 €. Man spart beachtliche 200 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 1 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte für die Peugeot 308 GTi sichern!

Der Peugeot 308 GTi wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 308 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.