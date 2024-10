Peugeot Expert Kombi

Modelle von Peugeot fallen nicht selten etwas aus dem Format und zeichnen sich vor allem durch das für ihre Fahrzeugklasse der Kombis typische, großzügige Platzangebot aus. Peugeot hat die Optik des Expert Kombi etwas verfeinert, Front und Heck sind sehr gelungen gestaltet. Der Siegeszug des Peugeot Expert Kombi beginnt im Jahr 2007. Für das agile Vorankommen war der Peugeot Expert Kombi immer zu haben, dabei musste es nicht mal ums Gewinnen gehen. Das änderte sich mit der aktuellen Generation, die sich neben mehr Stattlichkeit auch mehr Ernsthaftigkeit aneignete. So sammelt der Peugeot Expert Kombi nun Punkte mit umfassender Variabilität, üppigem Raumangebot und gut nutzbarem Kofferraum. Dazu hat er seine Verarbeitung optimiert und die Bedienung des Infotainments übersichtlicher arrangiert - besonders die Mittelkonsole wurde aufgeräumt.

Wieviel Technik bietet der Peugeot Expert Kombi?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Peugeot Expert beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 69 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 136 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 180 PS. Mit 170 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Franzose aber immerhin schon 145 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 210 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 400 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 7 bis zu 10,2 Litern Benzin rechnen.

Ist der Innenraum des Peugeot Expert Kombi ausgewogen und innovativ?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung inklusive Servolenkung, Sitzheizung sowie Zentralverriegelung und LED-Tagfahrlichtern sowie Nebelscheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Mit 4,61 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,92 Tonnen schweren Franzose durchaus flott. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Alternativ gibt es neben der Handschaltung eine Sechs-Stufen-EAT8-Automatik. Serienmäßig wird er nur mit Frontantrieb angeboten.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Peugeot Expert Kombi?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Peugeot Expert Kombi als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Peugeot Expert Kombi?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Peugeot und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote machen können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Peugeot Expert Kombi auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Vergleichsangebote für den Peugeot Expert Kombi: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Peugeot Expert Kombi für nur 41.058 €

Unser erstes Angebot des Peugeot Expert Kombi hat einen Kaufpreis von 41.058 €. Sie sparen 10.680 € bei einem Listenpreis von 51.738 €. Das sind satte 21 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir den Peugeot Expert Kombi mit 396 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 8.200 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot des Peugeot Expert Kombi für 41.658 €

Unser zweites Angebot des Peugeot Expert Kombi können wir für 41.658 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 9.830 € zum Marktpreis von 51.488 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 19 %. Ein Leasing für den Peugeot ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Expert mit 410 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 8.300 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Beim Peugeot Expert Kombi bis zu 8.924 € sparen

Dieser Peugeot Expert Kombi ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 41.658 €. Man spart beachtliche 8.924 € zum herkömmlichen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 18 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 417 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 8.300 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Peugeot Expert Kombi: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Peugeot Expert Kombi wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Expert zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.