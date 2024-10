Der Kauf eines Peugeot Partner lässt keine Wünsche offen

Die guten Fahreigenschaften, die robusten Motoren machen den kleinen Peugeot Partner im Großstadt-Dschungel zu einem echten Asphalt-Talent. Der günstige Verbrauch bei Benziner und Diesel rechtfertigen eine Kaufentscheidung. Geschaltet wird mit einer Automatik. Eine klassische manuelle Handschaltung steht ebenfalls zur Verfügung.

Viel Platz und ein ansprechendes, dynamisches Auftreten - das ist der Peugeot Partner Kombi. Auch Fahrkomfort und Sicherheit werden beim Kombi mindestens so groß geschrieben wie der Stauraum, den der Partner anzubieten hat, ganz gleich ob für die Insassen oder das Gepäck im Kofferraum. Die Verarbeitung ist auf überzeugenden Niveau und die genutzten Material zeugen von guter Qualität. Die Motoren überzeugen durch Leistung und Laufruhe und machen auch längere Strecken zu einer angenehmen Fahrt. Das die gut arbeitende Automatik daran ihren Teil trägt, muss schon fast nicht mehr erwähnt werden.

Der Peugeot Partner gehört als Van zu einer Fahrzeugklasse, die aus vielerlei Gründen zu den gesuchten Kandidaten gehören. Er hebt sich besonders mit ihrem enormen Platzangebot und seinem guten Reisekomfort von der Masse ab. Teilweise Bis zu 7 Insassen finden Platz im Peugeot Partner und können sicher und komfortabel kurze wie lange Strecken zurücklegen. Ein weiteres Plus beim Peugeot ist die Möglichkeit eines behindertengerechten Ausbaus. So können Menschen mit Handicap einfach und sicher zu wichtigen Terminen wie beispielsweise Arztbesuchen befördert werden. Auch der Transport von größeren und sperrigen Ladungen ist mit des Partner umsetzbar.

Der Peugeot Partner sprintet in 19,9 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Das Leistungsspektrum des Peugeot Partner beginnt mit einem 2-Liter-Motor mit 58 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 2-Liter-Aggregat mit 120 PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 174 km/h sorgt. An konventionellen Antrieben bietet Peugeot Benziner und Diesel. Ferner sind auch Alternativen wie Elektro-Fahrzeug und Erdgas (CNG) verfügbar. Bei auto.de finden Sie ohne viel Umwege ihren Traumwagen zu Top-Konditionen, egal ob als Neuwagen, oder hochwertigen Gebrauchten oder als Jahres- bzw. Vorführwagen.