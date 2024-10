Peugeot 508 SW: Allrad-Löwe mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Kombi viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem Peugeot 508 SW das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der 508 ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Peugeot durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Der Siegeszug des Peugeot 508 SW beginnt im Jahr 2010. Großzügige Platzverhältnisse gehören zu den Genen der 508-Baureihe. Die Fondpassagiere dürfen sich über Beinfreiheit wie in einer Luxuslimousine freuen und bekommen auch hinten viel Freiraum für die Füße geboten. Für wen Stauraum über alles geht, ist beim Peugeot 508 Kombi richtig. Mehr Platz bietet kaum ein anderer Kombi auf dem Markt.

Was sind die technischen Daten des Peugeot 508 SW?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 508 mit einem 1,6-Liter-Motor. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 112 PS beziehungsweise bis zu 204 PS. Und mit 12,3 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Löwe zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Peugeot für den 508 im Regal hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,2-Liter-Motor auf Touren und in 8,4 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 182 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 160 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4250 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 450 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4250 U/min. Peugeot-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Peugeot für den Verbrenner einen kombinierten Verbrauch von bis zu 6,3 Litern an.

Wie bequem reist man im Peugeot 508 SW?

Fahrtechnisch kann der Löwe sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem Peugeot 508 SW Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Peugeot eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Mit 4,81 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 512 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.600 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,83 Tonnen hat das Modell 508 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Sechs-Stufen-EAT8-Automatik. Serienmäßig wird der Peugeot 508 mit Frontantrieb angeboten. Aber wer will, sucht sich einen Peugeot 508 SW mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Peugeot 508 SW?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Peugeot 508 SW als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo kann man den Peugeot 508 SW günstig kaufen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Peugeot 508 SW interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Peugeot per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt Peugeot 508 SW Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Peugeot 508 SW für nur 25.789 €

Unser erstes Angebot des Peugeot 508 SW hat einen Kaufpreis von 25.789 €. Sie sparen 1.000 € bei einem Listenpreis von 26.789 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Alternativangebot des Peugeot 508 SW für 23.889 €

Unser zweites Angebot des Peugeot 508 SW können wir für 23.889 € anpreisen. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim Peugeot 508 SW bis zu 2.100 € sparen

Dieser Peugeot 508 SW ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 37.689 €. Man spart beachtliche 2.100 € zum normalen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 5 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim Peugeot 508 SW

Der Peugeot 508 SW wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 508 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.