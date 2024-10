Der Renault Master - Topleistung und einzigartiges Design

Besonders bekannt für ihr großzügiges Raumangebot sind Kombis. Sie sind als Allrounder bei nahezu allen Herstellern und allen Preisklassen im Angebot. Autos wie der Renault Master punkten mit viel Platz, guter Ausstattung, Sicherheit und hohem Fahrkomfort. Zusätzlich dazu sind sie mittlerweile mit vielen Antriebsvarianten erhältlich. Im Vergleich zu Limousinen sind Kombis als Neuwagen geringfügig kostspieliger, erweisen sich jedoch als Gebrauchtwagen beim Wiederverkauf als deutlich wertstabiler. Das gilt natürlich auch für den Renault Master.

Als Raumwunder mit sportlich dynamischer Silhouette erweist sich der Renault Master. Der Kombi glänzt mit seiner Vielseitigkeit und spricht durch sein perfektes Zusammenspiel aus größzügigem Platzangebot und schnittig eleganter Form und Ausstattung nahezu jeden Autofahrer an. Er bietet dazu ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort. Attraktiv machen den Master die Auswahlmöglichkeiten bei Motorisierungen und Antrieben. Er ist sowohl als Diesel erhältlich. Potenzielle Käufer können sich beim Getriebe für eine Automatik und manueller Schaltung entscheiden.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Renault Master

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Renault Master 67 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 3-Liter-Maschine 170 PS. Somit sind 161 km/h Spitze drin. Auch alternative Antriebe wie Hybride hat Renault mittlerweile mit ins Portfolio genommen. Egal ob als Neuwagen oder gepflegter Gebrauchter, auf auto.de stehen eine Vielzahl des Renault Master zum Verkauf und das zu besonders günstigen Konditionen.