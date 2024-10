Warum es sich lohnt einen Renault Trafic zu kaufen

Smartes Aussehen und robuste Performance - der Kombi des Renault Trafic ist ein gelungener Allrounder wie er im Buch steht. Das großzügige Raumangebot für Fahrer und Insassen, die Wohlgefühl im Innenraum wird zusätzlich durch die gute Verarbeitung und die Haptik der hochwertigen genutzten Materialien verstärkt. Die Motoren des Kombi, welche bis zu 101 PS PS liefern, sind durchzugsstark und erfreuen durch ihre kultivierte Laufruhe. Benziner und Diesel stehen bereit.

Der Renault Trafic gehört als Van zu einer Fahrzeugklasse, die aus vielerlei Gründen zu den gesuchten Kandidaten gehören. Er hebt sich besonders mit ihrem enormen Platzangebot und seinem guten Reisekomfort von der Masse ab. Teilweise Bis zu 7 Insassen finden Platz im Renault Trafic und können sicher und komfortabel kurze wie lange Strecken zurücklegen. Ein weiteres Plus beim Renault ist die Möglichkeit eines behindertengerechten Ausbaus. So können Menschen mit Handicap einfach und sicher zu wichtigen Terminen wie beispielsweise Arztbesuchen befördert werden. Auch der Transport von größeren und sperrigen Ladungen ist mit des Trafic umsetzbar.

48 PS oder 101 PS PS - Das ist die Frage beim Renault Trafic

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Renault Trafic 48 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2,5-Liter-Maschine 101 PS PS. Auch alternative Antriebe wie Hybride hat Renault mittlerweile mit ins Portfolio genommen. Bei auto.de finden Sie eine Vielzahl an Kombis wie den Renault Trafic und das zu günstigen Konditionen.