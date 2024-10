Volvo XC 40: Frontgetrieben voran in die Zukunft

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Volvo XC 40 Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen da Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Die Markteinführung war vor vier Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Der Volvo spielt seine Rolle als SUV in seiner Fahrzeugklasse überzeugend. Er ist nahezu für jeden Zweck gerüstet. Seine Vorzüge liegen im Komfort und seiner Langstreckentauglichkeit. Gewürzt mit einem kräftigen Motor und einem Hauch Sportlichkeit. Er leistet sich beim Fahrkomfort keine Schwächen. Die Systemleistung ist mehr als ausreichend und sehr sanft bis nachdrücklich stellt sie sich ein, je nachdem, wie kräftig der Druck aufs Gaspedal ausfällt. Die bereits erwähnte Federung ermöglicht im Volvo entspanntes Reisen.

Was sind die technischen Daten des Volvo XC 40?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der XC 40 mit einem 1,5-Liter-Motor. Das SUV-Modell bietet bis zu 248 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Volvo XC 40 immerhin schon mit 150 PS an den Start. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 10,4 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Der Antrieb macht ihn maximal 230 km/h schnell. Der Motor hat 265 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1400 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf drehfreudige 400 Newtonmeter Drehmoment an. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 5 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 7,3 Litern auf 100 Kilometern rechnen.

Welche Ausstattung besitzt der Volvo XC 40?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der XC 40 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Multifunktionslenkrad, Start/Stop-Automatik bis Navigationssystem alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Volvo eben. Die Platzverhältnisse im XC 40 sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 460 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.336 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,43 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Zum Rennwagen wird der Volvo XC 40 allerdings auch mit seinem Motor nicht. Kein Wunder, denn er bringt 1,86 Tonnen auf die Waage. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Achtgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Acht-Stufen-Geartronic-Automatik. Serienmäßig wird er mit Frontantrieb angeboten. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Volvo: Der XC 40 wird aber auch optional mit AWD-Allrad angeboten. Das ist in diesem Segment auch nicht anders zu erwarten.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Volvo XC40?

Das SUV bietet viele hilfreiche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurwechselassistent und dem Spurhalteassistent ist der XC 40 gut aufgestellt. Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Volvo XC40 sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Volvo XC 40?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Volvo XC 40 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den XC 40 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Volvo XC40. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Wer sich für den Volvo XC 40 interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Wer sparen will, greift jetzt beim Volvo XC40 zu

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim XC 40 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Volvo XC 40 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Wer einen Ratenkauf mittelswünscht, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Fahrzeug wie der XC 40 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Der Volvo XC 40 wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den XC 40 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.