Volvo V90 Plug-in-Hybrid: Alter Schwede im frischen Hydrid-Dress

Modelle von Volvo fallen nicht selten etwas aus dem Format und zeichnen sich vor allem durch das für ihre Fahrzeugklasse der Kombis typische, großzügige Platzangebot aus. Volvo hat die Optik des V90 Plug-in-Hybrid etwas verfeinert, Front und Heck sind sehr gelungen gestaltet. Die Markteinführung war vor fünfundzwanzig Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Bei Volvo sind die Kombi-Modelle traditionell sehr erfolgreich, und das aus gutem Grund: Schließlich bieten sie auch eine Menge mehr Alltagsnutzen und Fähigkeiten, die auf der Dienstreise oder beim Urlaubstrip mit der Familie sehr gefragt sind. Eines ist klar: Der Volvo V90 Plug-in-Hybrid ist durch und durch ein Volvo, nur eben im Kombi-Format. Das gilt auch fürs praktische und gut nutzbare Gepäckabteil, das mit 560 Litern Fassungsvermögen , immerhin stolze 1.526 Liter bei umgeklappter Rückbank, bis zur Spitze des aktuell Gebotenen in diesem Segment reicht.

Wieviel Technik bietet der Volvo V90 Plug-in-Hybrid?

Ein Benzin-Hybrid treibt den Schweden an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 2,0 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 150 PS beziehungsweise bis zu 408 PS. In flinken 10,5 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 205 km/h. Dabei ist vor allem der Verbrennungsmotor gefragt. Hinzu kommen mindestens 300 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1500 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 480 Newtonmeter haben. Diese Baureihe wird vom Hersteller als Benzin-Hybrid angeboten. Auch für den Volvo V90 Plug-in-Hybrid gilt, was für jeden Hybrid gilt: Ihr Sparpotenzial können sie in aller Regel besonders auf kurzen Strecken und niedrigen Geschwindigkeiten umsetzen. Der Verbrauch pendelt sich bei etwas zügiger Fahrweise bei 0,2 Litern je 100 Kilometern ein.

Offeriert der Volvo V90 Plug-in-Hybrid viele Extras?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der V90 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Klimaanlage beziehungsweise 4-Zonen-Klimaautomatik, Navigationssystem bis Sitzheizung alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Volvo eben. Der Volvo hat ein Ladevolumen von 560 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.526 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,94 Metern. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,88 Tonnen hat das Modell V90 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Wenn verfügbar, überträgt der V90 seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Wer jedoch nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Vier-Stufen-Geartronic-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Kombi liefert. Die Kraft des V90 Plug-in-Hybrid wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Der V90 ist in sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich. Optional zum Heckantrieb ist Schwede zusätzlich mit AWD-Allrad erhältlich.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Volvo V90 Plug-in-Hybrid?

In Puncto Assistenzsysteme kann der Volvo V90 Plug-in-Hybrid mit Kontrahenten seiner Größe und Preisklasse ohne Weiteres mithalten. Der Premium-Kombi liefert Spurwechselassistent, Spurhalteassistent.. Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Volvo V90 Plug-in-Hybrid sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Volvo V90 Plug-in-Hybrid?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Volvo V90 Plug-in-Hybrid

Der Volvo V90 Plug-in-Hybrid für nur 63.558 €

Wer sich für den Volvo V90 Plug-in-Hybrid entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 63.558 € spart man 6.568 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 70.126 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 9 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den V90 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 12.700 €, einer Rate von 875 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Kombi günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Volvo V90: 36.649 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Volvo V90 Plug-in-Hybrid können wir für 36.649 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Volvo-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Volvo V90 Plug-in-Hybrid: Bei uns für nur 38.849 € als echtes Schnäppchen zu haben

Derzeit bieten wir den Volvo V90 auch für 38.849 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 400 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 39.249 € liegt. Bei 1 % Ersparnis kann man mit dem Volvo ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der V90 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Volvo V90 Plug-in-Hybrid fahren!

Der Volvo V90 Plug-in-Hybrid wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den V90 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.