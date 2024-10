Volvo XC60 Plug-in-Hybrid - automatisch den Berg hinauf

Elegant und robust, komfortabel und geländetauglich: Diese Eigenschaften schreibt Volvo dem XC 60 Plug-in-Hybrid zu. Die Baureihe des SUV basiert auf einer innovativen Plattform der Schweden. Ein niedrigerer Schwerpunkt und die erhöhte Steifigkeit sollen Stabilität und Handling verbessern, die Lenkung ist nun noch direkter und das Geräuschniveau im Innenraum niedriger. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2008 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Als eines der robusten Modelle von Volvo erntet der XC 60 bereits seit seiner Weltpremiere wahre Begeisterungsstürme. Von Beginn an ist das SUV ein Erfolgsmodell, das sich schnell als eines der bei uns gefragtesten Allradfahrzeuge gemausert hat, und für jeden Anspruch das richtige Gesamtpaket bietet. Dank seines Allrad lässt sich das Fahrzeug auch bei schwierigen Straßenverhältnissen und im leichten Gelände sicher bewegen.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen beim Volvo XC 60 Plug-in-Hybrid zustande?

Ein 3,2-Liter-Sechszylinder treibt den Schweden an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 2,0 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 272 PS auf 408 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Pferden unter der Motorhaube wünscht. Der angenehm ruhig agierende Benzin-Hybrid beschleunigt den Wagen in 11,2 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 230 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Dabei ist vor allem der Verbrennungsmotor gefragt. Drehmoment wird reichlich geboten: 300 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3200 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 480 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3200 U/min. Der stärkere Motor des Hybrid-Duos werkelt mit Allrad und sorgt für Traktionsgewinn, wenn die Fahrbahn glatt ist. Der geringfügig schwächere E-Motor unterstützt den Benzinmotor auf eisigen Wegen und wenn zügig Fahrt aufgenommen werden soll. Bei gemäßigter Fahrweise ergibt sich ein Benzinverbrauch von 2,1 Litern auf 100 Kilometer.

Offeriert der Volvo XC 60 Plug-in-Hybrid viele Extras?

Fahrtechnisch kann der Schwede sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem Volvo XC 60 Plug-in-Hybrid Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Volvo eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.455 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,69 Metern. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,89 Tonnen hat das Modell XC 60 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Wer jedoch nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sechs-Stufen-Geartronic-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Schweden liefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des XC 60 Plug-in-Hybrid aus. Optional zum Frontantrieb ist der Schwede außerdem mit AWD-Allrad erhältlich.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Volvo XC60 Plug-in-Hybrid aus?

Das SUV bietet zahlreiche, nützliche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurhalteassistent ist der XC 60 gut aufgestellt. Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Volvo XC60 Plug-in-Hybrid sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo kann man ein günstiges Volvo XC60 Plug-in-Hybrid Angebot anfragen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Volvo XC 60 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den XC 60 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Volvo XC60 Plug-in-Hybrid. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Volvo XC 60 Plug-in-Hybrid

Der Volvo XC 60 Plug-in-Hybrid für nur 62.549 €

Wer sich für den Volvo XC 60 Plug-in-Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 62.549 € spart man 9.608 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 72.157 € liegt. Das ist ein Rabatt von 13 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den XC 60 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 12.500 €, einer Rate von 846 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das SUV günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Volvo XC 60: 77.949 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Volvo XC 60 auch für 77.949 € anbieten, statt bisher für 95.062 €. Der Rabatt von 17.113 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim XC 60 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 15.500 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 1.035 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Volvo XC 60 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Volvo XC60 Plug-in-Hybrid: Bei uns für nur 45.549 € als echtes Schnäppchen zu haben

Momentan bieten wir den Volvo XC 60 auch für 45.549 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein SUV wie der XC 60 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte sichern beim Volvo XC60 Plug-in-Hybrid

Der Volvo XC 60 Plug-in-Hybrid wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den XC 60 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.