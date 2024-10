Volvo V40: Erhältlich in vielen Varianten

Die Limousine des Volvo V40, zusammen mit dem Kombi, ist nicht mehr wegzudenken vom hiesigen Straßenbild. Und das aus gutem Grund: Die gute Verarbeitung, die Topausstattung machen den V40 zu einem gesuchten Topseller in seiner Fahrzeugklasse. Sowohl Benziner als auch Diesel gelten als robust, durchzugsstark und dabei durchaus sparsam.

Viel Platz und ein ansprechendes, dynamisches Auftreten - das ist der Volvo V40 Kombi. Auch Fahrkomfort und Sicherheit werden beim Kombi mindestens so groß geschrieben wie der Stauraum, den der V40 anzubieten hat, ganz gleich ob für die Insassen oder das Gepäck im Kofferraum. Die Verarbeitung ist auf überzeugenden Niveau und die genutzten Material zeugen von guter Qualität. Die Motoren überzeugen durch Leistung und Laufruhe und machen auch längere Strecken zu einer angenehmen Fahrt. Das die gut arbeitende Automatik daran ihren Teil trägt, muss schon fast nicht mehr erwähnt werden.

Der Volvo V40 ist mit Frontantrieb oder Allrad zu haben

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 95 PS in der Basismotorisierung und 254 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 2,5-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h. Bei auto.de finden Sie die beste Auswahl an Volvo V40, ganz egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder top gepflegten Gebrauchtwagen. Der Kauf lohnt sich.