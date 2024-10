Volvo V70: Jetzt bei auto.de erhältlich

Der Volvo V70 ist bei uns seit 1996 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Auf auto.de finden Sie den Volvo V70 in folgenden Varianten: Als Kombi. Der Volvo V70 Kombi beeindruckt aber mit ebenso engagierten wie entspannenden Fahrleistungen und zeigt sich als willkommene Alternative zu Kombis aus den Werkshallen der Konkurrenz. Stilsicher und gespickt mit den aktuellen Assistenz- und Infotainment-Systemen steht der Kombi seinen Mitbewerbern um nichts nach.

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung 109 PS geboten. In der verfügbaren Topmotorisierung sind bis zu 305 PS Leistung drin. Der 3,2-Liter-Sechszylinder-Motor setzt mittels Vier-Gang-Automatik die agile Allrad-Traktion um. Dabei bewegt der V70 sich mit 250 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit auf Klassenniveau. 12,6 Sekunden dauert der Spurt auf Tempo 100. Die Maximalleistung steht bei 4500 U/min an, das maximale Drehmoment von 440 Nm sorgt für Drehfreude. Als Verbrauch verspricht Volvo einen Wert von 13,6 Litern. Der V70 wiegt 2,12 Tonnen. Der Kofferraum fasst 555 Liter. Will also heißen: Die Mitnahme-Eigenschaften beherrscht der V70 geradezu schlafwandlerisch, gemessen an seiner Länge von 4,94 Meter. Wer die Rückenlehnen der Sitzanlage im Fond umklappt, steigert das Transportvolumen auf 1600 Liter.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 305 PS: Der Volvo V70

Bei der serienmäßigen und optionalen Ausstattung müssen sich andere warm anziehen. Da gibt es etwa Multifunktionslenkrad, ein Navigationssystem, eine Servolenkung, eine Sitzheizung, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, eine Klimaanlage, Tagfahrlicht LED und sogar Bi-Xenon-Scheinwerfer. Eine Sechsgang-Handschaltung steht wahlweise auch bereit. Der V70 ist mit einer Vier-Stufen--Automatik kombiniert. Besonders punktet hier der V70 mit sein Allrad. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 440 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. Er kommt bereits in der Basisversion mit dem umfangreichen Sicherheitspaket zu den Kunden. Dazu zählt das ABS, ESP und Traktionskontrolle.

