Volvo S60 Limousine: Effizient unterwegs

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet die Volvo S60 Limousine viel Fahrspaß zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Im Jahr 2000 verlässt der Volvo erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Schweden fahrbare Untersätze bauen kann, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Premium-Limousine wie der Volvo S60 Limousine kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich die Volvo S60 Limousine sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Volvo hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will Volvo zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Servo-Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Kann die mit Erdgas angetriebene Volvo S60 Limousine mit Leistung beeindrucken?

Ein 3,0-Liter-Sechszylinder treibt den Schweden an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,5 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Das Modell bietet bis zu 367 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Volvo S60 immerhin schon mit 114 PS an den Start. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 11,8 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Der Motor hat 192 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1300 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 470 Newtonmeter Drehmoment an. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf 12,9 Liter Benzin bzw. 12,9 Liter Benzin ein. Die Volvo S60 Limousine fährt auch mit Erdgas (CNG) - der Verbrauch liegt im Schnitt bei 11,5 kg auf 100 Kilometern. Daraus folgt ein CO2-Ausstoß von 98 g auf hundert Kilometern.

Offeriert die Volvo S60 Limousine viele Extras?

Die Volvo S60 Limousine ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Der Volvo hat ein Ladevolumen von 380 Litern. Das Gewicht von 1,87 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Volvo S60 vollkommen in Ordnung. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Volvo vor allem als Limousine aus. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Fünf-Stufen-Geartronic-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Die Kraft der S60 Limousine wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Aber wer will, kauft sich einen Volvo S60 Limousine mit AWD-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Gilt Safety First auch für den Volvo S60 Limousine?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Volvo S60 Limousine sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie günstig Volvo S60 Limousine fahren?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing der Volvo S60 Limousine interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Volvo per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre Volvo S60 Limousine

Die Volvo S60 Limousine für nur 34.289 €

Wer sich für die Volvo S60 Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 34.289 € spart man 2.200 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 36.489 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 6 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Volvo S60 Limousine: Günstige Alternativen mit 1.200 € Ersparnis

Unser zweites Angebot der Volvo S60 Limousine können wir für 30.089 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 1.200 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 31.289 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 4 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Diese Volvo S60 Limousine ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 35.949 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte für die Volvo S60 Limousine sichern!

Der positive Eindruck der Volvo S60 Limousine überwiegt eindeutig. Die Premium-Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft sehr guten Reisekomfort bietet, begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein Hüpfen von Tankstelle zu Tankstelle angesagt ist.