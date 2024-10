Hyundai i40 Limousine glänzt mit Power und Extravaganz

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die Hyundai i40 Limousine ausgewogenen Langstreckenkomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Neun Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Als gefragten Kandidaten bezeichnet Hyundai den i40. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-Hyundai schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm fraglos gelingt. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem digital sein wird. Von außen ist der Hyundai geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: Scheinwefer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit modener Licht-Technik.

Kann die mit Diesel gezündete Hyundai i40 Limousine mit Leistung beeindrucken?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der i40 mit einem 1,6-Liter-Motor. Ein alternativer Motor, den Hyundai anbietet, markiert mit 2,0 Litern Hubraum die Leistungsspitze des Koreaners. Immerhin bis zu 178 PS liefert der Antrieb als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 116 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Hyundai. Der angenehm ruhig agierende Diesel bzw. Benziner beschleunigt den Wagen in 12,3 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 213 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Koreaner aber immerhin schon 192 km/h. Der Motor hat 165 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1250 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 330 Newtonmeter Drehmoment an. Während Leistung und Drehmoment im Vergleich zum Vorgänger laut Werksangaben zugenommen haben, begnügt sich der Motor mit einem ähnlichen Kraftstoffverbrauch von 6,6 Litern Benzin auf 100 Kilometer beim kleinsten Motor. Beim Einstiegsdiesel sind es 4,6 Liter.

Liefert die Hyundai i40 Limousine genügend Funktionalität im Alltag?

Die Verarbeitung der Hyundai i40 Limousine bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Hyundai zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mit 4,74 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Das Gewicht von 1,82 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Hyundai i40 vollkommen in Ordnung. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Hyundai vor allem als Limousine aus. Zusätzlich gibt es neben der Handschaltung eine Sechs-Stufen-Automatik. Standardmäßig wird er nur mit Frontantrieb angeboten.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Hyundai i40 Limousine?

ABS und ESP tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Hyundai i40 Limousine beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Hyundai i40 Limousine ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Hyundai i40 Limousine wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo gibt es hohe Rabatte für die Hyundai i40 Limousine?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Hyundai i40 Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre Hyundai i40 Limousine

Die Hyundai i40 Limousine für nur 13.649 €

Wer sich für die Hyundai i40 Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Hyundai i40: 12.749 €

Unser zweites Angebot der Hyundai i40 Limousine können wir für 12.749 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 1.349 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 14.098 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 10 %. Ein Leasing für den Hyundai ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim Hyundai i40 Limousine bis zu 400 € sparen

Im Moment bieten wir den Hyundai i40 auch für 17.949 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 400 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 18.349 € liegt. Bei 2 % Ersparnis kann man den schicken Koreaner zu außerordentlich attraktiven Konditionen erstehen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der i40 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Hyundai i40 Limousine: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Als flotte Fahrmaschine kann der Hyundai im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.