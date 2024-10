Der Hyundai ix20: Zuverlässig mit umfangreicher Austattung

Warum sich für einen Hyundai ix20 entscheiden? In Sachen praktischem Nutzen ist der Van einfach unschlagbar. Seine konsequent durchdachte Innenraumkonzeption macht ihn konkurrenzlos, auch gegenüber den mittlerweile immer beliebter werdenden SUVs. Der ix20 ist der automobile Traum für reiselustige Familien, die sich beim Gepäck nicht beschränken möchten und dessen gute Ausstattung zu schätzen wissen. Die Motoren haben solide Leistungswerte (bis zu 125 PS PS in der Topmorisierung), sind kultiviert und laufruhig, ganz gleich ob Benziner oder Diesel. Alles in Allem ist der Hyundai ix20 eine gute Alternative, der sich vor mehr Lifestyle-orientierten Kontrahenten ganz sicher nicht verstecken muss.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 125 PS PS: Der Hyundai ix20

Das Leistungsspektrum des Hyundai ix20 beginnt mit einem 1,6-Liter-Motor mit 90 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 1,6-Liter-Aggregat mit 125 PS PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 185 km/h sorgt. Das Motorenangebot umfasst alle gängigen Antriebsvarianten von Benziner wie auch Diesel. Auf auto.de bieten wir Ihnen eine gute Auswahl an, egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder hochwertigen Gebrauchten des Hyundai ix20. Der Traum-ix20 ist nur wenige Klicks entfernt. Klicken, kaufen und durchstarten mit auto.de!