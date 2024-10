Hyundai IONIQ Hybrid: Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet der Hyundai IONIQ Hybrid viel Komfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Die Erfolgsgeschichte des Hyundai IONIQ Hybrid beginnt im Jahr 2016. Als gefragten Kandidaten bezeichnet Hyundai den IONIQ. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-Hyundai schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm keine Mühe machen wird. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem teilelektisch und digital sein wird. Von außen ist der Hyundai geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: LED-Scheinwerfer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit LED-Licht-Technik.

Ist der Hyundai IONIQ Hybrid so sparsam wie ein Diesel?

Der 1,6-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 120 PS beziehungsweise bis zu 141 PS. Der agile und drehfreudige Motor lässt den IONIQ in 10,8 beziehungsweise 9,9 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Dabei wird er bis zu 185 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 165 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 147 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4000 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 295 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4000 U/min. Auch im Segment der Limousinen (immerhin wiegt der Hyundai 1,82 Tonnen) verabschiedet man sich langsam von einer Motorenpalette, die ausschließlich aus Verbrennern besteht. Der IONIQ wird auch als Benzin-Hybrid angeboten. Rein rechnerisch, durch die Unterstützung eines Elektromotors, ergibt das einen Verbrauch von 1,1 Litern auf hundert Kilometern. Nicht umsonst gilt Hyundai als innovative Automarke, wenn es um Hybrid-Technologie geht.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Hyundai Ioniq Hybrid?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Servolenkung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth-Schnittstelle, Navigationssystem, Sitzheizung, Lenkradheizung, USB-Anschluss, Multifunktionslenkrad und Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Für das Gepäck gibt es 341 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.505 Liter werden. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,82 Tonnen hat das Modell IONIQ aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Wenn verfügbar, überträgt der IONIQ seine Kraft über eine manuelle Handschaltung auf die Straße. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Sechs-Stufen-Automatik ausgeliefert. Der Hyundai IONIQ wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Hyundai IONIQ Hybrid?

Umso größer trumpft der Koreaner dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa Seitenairbags, ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Hyundai Ioniq Hybrid mit ein.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Hyundai IONIQ Hybrid?

Auf auto.de den Hyundai IONIQ Hybrid als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Hyundai IONIQ Hybrid zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Preisvergleich: Hyundai IONIQ Hybrid günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Hyundai IONIQ Hybrid für nur 20.148 €

Wer sich für den Hyundai IONIQ Hybrid entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 20.148 € spart man 800 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 20.948 € liegt. Das ist ein Rabatt von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Hyundai Ioniq Hybrid: Günstige Alternativen mit 200 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Hyundai IONIQ auch für 19.749 € anbieten, statt bisher für 19.949 €. Der Preisnachlass von 200 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim IONIQ kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Hyundai IONIQ zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Hyundai Ioniq Hybrid bis zu 200 € sparen

Derzeit bieten wir den Hyundai IONIQ auch für 20.449 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 200 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 20.649 € liegt. Bei 1 % Ersparnis kann man mit dem Hyundai ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der IONIQ entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Hyundai Ioniq Hybrid

Der Hyundai IONIQ Hybrid ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört der Hyundai Ioniq Hybrid nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.