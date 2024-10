Hyundai H-1: Ein Multitalent

Bei Hyundai geht es spannend zu, denn jetzt geht der Transporter Hyundai H-1 als Benziner an den Start. Und siehe da, dank seiner starken Leistung von bis zu 170 PS schwebt der 1,92 Tonnen Transporter kompetent von Einsatzort zu Einsatzort. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2008 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Das ein Transporter wie der Hyundai H-1 nicht darauf getrimmt ist, den ersten Preis bei einem Design-Wettbewerb zu gewinnen, dürfte jedem klar sein. Das ist auch nicht seine Aufgabe, schon gar nicht der Grund, warum sich Gewerbetreibende und Handwerker einen Hyundai H-1 zulegen. An allererster Stelle ist die Praktikabiliät und der Stauraum, der mit vielen innovativen Extras ein zusätzliches Plus bietet. Genau das schätzen Fahrer am Hyundai H-1, denn er ist nicht nur zum Fahren, sondern auch zum kräftigen Beladen da.

Kann der mit Benzin befeuerte Hyundai H-1 mit Leistung beeindrucken?

Ein 2,5-Liter-Vierzylinder treibt den Koreaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 80 PS beziehungsweise bis zu 170 PS. Die 23,7 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem H-1 nur 15,2 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Der Antrieb macht ihn maximal 180 km/h schnell. Drehmoment wird reichlich geboten: 343 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 392 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem VerbrauchLitern Benzin rechnen.

Offeriert der Hyundai H-1 viele Extras?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will er sich auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Servolenkung, Zentralverriegelung und Klimaanlage beziehungsweise serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Hyundai H-1 ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Die Platzverhältnisse im H-1 sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 3440 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 5.160 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 5,13 Meter langen Transporters als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,92 Tonnen schweren Koreaner durchaus flott. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Fünfgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Alternativ gibt es neben der Handschaltung eine Fünf-Stufen-Automatik. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Der H-1 ist in sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Hyundai H-1?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Hyundai H-1 sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wie kann man sich ein günstiges Hyundai H-1 Angebot sichern?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Hyundai bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Hyundai H-1

Der Hyundai H-1 für nur 26.249 €

Wer sich für den Hyundai H-1 interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Hyundai H-1: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim H-1 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Hyundai H-1 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der Hyundai H-1 wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den H-1 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.