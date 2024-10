Hyundai Ioniq Elektro: Fahrzeug mit guten Manieren

Bei Hyundai geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Hyundai IONIQ als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 141 PS schwebt die 1,82 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Die Baureihe wird seit 2016 gebaut. Der Hyundai IONIQ Elektro ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und einem hohen Maß an praktischem Nutzen. Das individuelle Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Hyundai eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Antrieb und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Sechs-Stufen-Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Macht der Hyundai IONIQ Elektro mit Benzinmotor eine gute Figur?

Der 1,6-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Immerhin bis zu 141 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 120 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Hyundai. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 10,8 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 185 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Koreaner aber immerhin schon 165 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 147 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4000 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 295 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4000 U/min. Den Normwert er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Vierzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Welche Ausstattung besitzt der Hyundai IONIQ Elektro?

Vielfahrer aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Fünftürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel USB-Anschluss, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem und Bluetooth-Schnittstelle serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Hyundai IONIQ ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.505 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,47 Metern. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,82 Tonnen hat das Modell IONIQ aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Der Motor arbeitet mit einer Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Darüber hinaus gibt es neben der Handschaltung eine Sechs-Stufen-Automatik samt Doppelkupplungsgetriebe. Der Hyundai IONIQ wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Bringt Sie ein Hyundai Ioniq Elektro sicher von A nach B?

ABS, Seitenairbags und ESP tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Hyundai Ioniq Elektro beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Hyundai Ioniq Elektro ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Hyundai Ioniq Elektro wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo kann man ein günstiges Hyundai Ioniq Elektro Angebot anfragen?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Hyundai bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Hyundai IONIQ Elektro

Der Hyundai IONIQ Elektro für nur 33.589 €

Wer sich für den Hyundai IONIQ Elektro entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 33.589 € spart man 2.000 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 35.589 € liegt. Das ist ein Rabatt von 6 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den IONIQ können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 6.700 €, einer Rate von 391 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Hyundai IONIQ Elektro für 41.689 €

Unser zweites Kaufangebot des Hyundai IONIQ Elektro können wir für 41.689 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 1.600 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 43.289 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 4 %. Ein Leasing ist für dieses Hyundai-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim Hyundai Ioniq Elektro bis zu 12.300 € sparen

Derzeit bieten wir den Hyundai IONIQ auch für 49.289 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 12.300 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 61.589 € liegt. Bei 20 % Ersparnis kann man den schicken Koreaner sehr günstig erstehen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der IONIQ entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Hyundai Ioniq Elektro: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Hyundai IONIQ Elektro wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den IONIQ zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.