Der Lexus RC: Zuverlässig mit umfangreicher Austattung

Der Lexus RC - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Es gibt Fahrzeuge da ist die Fahrt über kurvenreichen Landstraßen das Ziel. Wenn man mit einem Lexus RC sportiv dahingleiten kann, dann entdecken Sie neue Dimension eines außerordentlichen Fahrerlebnisses. Das Coupé ist zwar bereits mit einen außergewöhnlich attraktiven Linien schon eine Augenweide, aber es wäre eben kein RC, wenn ein potenter Antrieb mit satten Sound den Lexus zum Virtuosen auf jeder Fahrbahn werden ließe. Der Lexus RC ist und bleibt ein rassiges Geschoss, dass den Fahrspaß neu definiert.

Der Lexus RC ist mit Heckantrieb zu haben

Das Leistungsspektrum des Lexus RC beginnt mit einem 5-Liter-Motor mit 223 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 5-Liter-Aggregat mit 477 PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 270 km/h sorgt. Die inzwischen erhältlichen, neuwertigen Antriebe wie Hybrid (Elektro/Benzin) sind ein zusätzliches Plus und stellen einen weiteren Grund dar, warum Kunden vermehrt einen Lexus RC kaufen. Damit Sie rechtzeitig ihr Traum-Auto finden können, bietet ihnen auto.de den Lexus RC günstig als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder Gebrauchten im Topzustand an.