Unter dem Namen Lexus vertreibt die japanische Toyota Motor Corporation ihre Premiumfahrzeuge. Mit dem Slogan „Leidenschaft für Perfektion“ verweist die erste japanische Premium-Automarke Lexus auf die Werte, die ein jedes Modell, mit sich bringt.Modernste Technik und überlegene Sicherheit sind im Lexus genauso vereint wie ein unverwechselbares Design. Die Marke startete 1989 in den Vereinigten Staaten, 1990 in Europa und seit 2006 in Japan. Die Modellreihen reichen von der Kompaktklasse bis zur Oberklasse. Seit 2017 hat Lexus auch noch den Sportwagen LC im Programm.