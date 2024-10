Lexus UX - automatisch den Berg hinauf

Bei Lexus geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Lexus UX als Elektroauto vor. Mit seiner starken Leistung von satten 204 PS schwebt der 2,25 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich von einem Abenteuer ins Nächste. Die Markteinführung war vor null Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Der Lexus UX bietet Platz und ist trotzdem sportlich unterwegs. Was lange währte, wurde dann aber auch gut: Der UX hinterlässt jedenfalls einen überzeugenden Eindruck. Die große Herausforderung für die Designer bei einem höhergelegten Modell einer Marke ist es, deren aktuelles Gesicht und den typischen, optischen Auftritt in einem ganz anderen Format gleichzeitig weiterzuentwickeln und trotzdem auf den ersten Blick erkennbar zu machen. Diese Operation darf hier als gelungen angesehen werden. Der UX ist wirklich ein Lexus - vom Kühlergrill über die elegante Seitenlinie bis zu den Rückleuchten. Der 4,5m lange Lexus ist ein positiv auffallender, imposanter Vertreter im Segment der SUV.

Welche Leistungsdaten liefert der Lexus UX?

Ein fast lautloser Elektro-Motor treibt den Lexus an. Satte Pluspunkte sammelt der Lexus UX beim Fahren. Schon mit dem 204 PS starken Elektro-Motor, hat man viel Fahrfreude. Der angenehm ruhig agierende Elektro-Motor beschleunigt den Wagen in 7,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 160 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Hinzu kommen mindestens 300 Newtonmeter in der Drehmomentspitze Aber zunächst ist es gut, dass es dank Lexus jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen aufhält. Zumindest hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen UX wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Lexus UX?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Fünftürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik, Start-Stop-Automatik, Sitzheizung und Servolenkung serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Lexus UX ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Mit 4,5 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist trotz des Akkus unter dem Wagenboden mit 367 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.367 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Zum Rennwagen wird der Lexus UX allerdings auch mit seinem Motor nicht. Kein Wunder, denn er bringt 1,79 Tonnen auf die Waage. In Verbindung mit der Ein-Stufen-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des UX aus.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Lexus UX?

Die Ausstattung des UX im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurhalteassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Lexus UX ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Möchten Sie günstig Lexus UX fahren?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Lexus UX kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den UX finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Lexus UX. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt Lexus UX Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Lexus UX für nur 33.949 €

Unser erstes Angebot des Lexus UX hat einen Kaufpreis von 33.949 €. Sie sparen 300 € bei einem Listenpreis von 34.249 €. Das sind satte 1 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Lexus UX: Günstige Alternativen mit 2.400 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Lexus UX können wir für 36.749 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 2.400 € zum Marktpreis von 39.149 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 6 %. Ein Leasing für den Lexus ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den UX mit 417 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 7.300 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Lexus UX: Bei uns für nur 36.749 € als echtes Schnäppchen zu haben

Aktuell bieten wir den Lexus UX auch für 36.749 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 3.500 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 40.249 € liegt. Bei 9 % Ersparnis kann man mit dem Lexus ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der UX entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 417 € vor und eine Anzahlung von 7.300 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist der Lexus UX nicht zu haben

Der Lexus UX wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das überarbeitete Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den UX zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.