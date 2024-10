Der Lexus IS - Topleistung und einzigartiges Design

Die Limousine des Lexus IS, zusammen mit dem Kombi, ist nicht mehr wegzudenken vom hiesigen Straßenbild. Und das aus gutem Grund: Die gute Verarbeitung, die Topausstattung machen den IS zu einem gesuchten Topseller in seiner Fahrzeugklasse. Sowohl Benziner als auch Diesel gelten als robust, durchzugsstark und dabei durchaus sparsam.

Besonders bekannt für ihr großzügiges Raumangebot sind Kombis. Sie sind als Allrounder bei nahezu allen Herstellern und allen Preisklassen im Angebot. Autos wie der Lexus IS punkten mit viel Platz, guter Ausstattung, Sicherheit und hohem Fahrkomfort. Zusätzlich dazu sind sie mittlerweile mit vielen Antriebsvarianten erhältlich. Im Vergleich zu Limousinen sind Kombis als Neuwagen geringfügig kostspieliger, erweisen sich jedoch als Gebrauchtwagen beim Wiederverkauf als deutlich wertstabiler. Das gilt natürlich auch für den Lexus IS.

Der Lexus IS ist als Cabrio verfügbar. Der Lexus IS Cabrio: Kein anderes Fahrzeug bietet mehr grenzenlose Freiheit und offenes Fahrvergnügen in Vollendung wie der IS. Die sportliche Figur, die markante Seitenlinie machen den offenen Blickfang zu einem Hightlight im Angebot des Herstellers. Der Motor des Audi A5 verfügt über reichlich Agilität und Dynamik und der satte Sound ist eine Wohltat für die Ohren. Die gut arbeitende Automatik ist ein weiterer Pluspunkt beim Fahrverhalten. Die knackig schaltende manuelle Handschaltung ist auch eine attraktive Option.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Lexus IS

Das Leistungsspektrum des Lexus IS beginnt mit einem 5-Liter-Motor mit 150 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 5-Liter-Aggregat mit 423 PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 270 km/h sorgt. Auch alternative Antriebe wie Hybrid (Elektro/Benzin) stehen mit im Motorenregal des Herstellers. Egal ob als Neuwagen, top-gepflegter Gebrauchter, bei auto.de finden Sie eine große Auswahl des Lexus IS. Ein Grund mehr gleich anzufragen, ob Ihr IS noch zu haben ist.