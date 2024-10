Der Lexus NX ist als SUV erhältlich.

SUVs wie der Lexus NX gehören zu den gefragtesten Fahrzeugen im deutschen Straßenbild. Die höhere Sitzposition sorgt für eine bessere Rundumsicht und die reichhaltige komfortable Ausstattung machen auch lange Reisen zu einem entspannten Ereignis. Mittlerweile sind die Motoren des Lexus NX (Benziner) auch sehr sparsam geworden. Geschaltet wird entweder mit einer Automatik oder.

Der Lexus NX versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Je nach Motorisierung (mit Benziner) sind 197 PS in der Basismotorisierung und 238 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 2,5-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h. An konventionellen Antrieben bietet Lexus Benziner. Ferner sind auch Alternativen wie Hybrid (Elektro/Benzin) verfügbar. Bei auto.de finden Sie eine Vielzahl an SUV wie den Lexus NX und das zu günstigen Konditionen.