Der Lexus LC macht klare Ansagen

Der Lexus LC - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Der Lexus LC ist sicherlich ein Fahrzeug für Menschen, die das Besondere suchen. Die markante Sportlichkeit, die bei diesem Coupé deutlich zum Vorschein kommt, will sicher nicht im Straßenbild untergehen. Zusammen mit den kraftvollen Motoren legt der LC eine unnachahmliche Performance hin. Die Benziner legen davon spürbar Zeugnis ab, kein Wunder wenn bis zu 477 PS möglich sind. Besonders häufig ist dabei dennoch die Ausstattungsvariante mit Automatik gefragt.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Lexus LC

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Lexus LC 359 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 5-Liter-Maschine 477 PS. Somit sind 270 km/h Spitze drin. Die inzwischen erhältlichen, neuwertigen Antriebe sind ein zusätzliches Plus und stellen einen weiteren Grund dar, warum Kunden vermehrt einen Lexus LC kaufen. Bei auto.de finden ohne viel Umwege ihren Traumwagen zu Top-Konditionen, egal ob als Neuwagen, oder hochwertigen Gebrauchten oder als Jahres- bzw. Vorführwagen.